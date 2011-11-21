به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خرمشاد در نشست مشترک انجمن های علمی حوزه علمیه قم و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: امروز تحولات عجیبی در جهان اسلام در حال وقوع است و در جهان نیز نظام سرمایه داری با چالش مواجه شده است.



وی ادامه داد: دنیا برای شنیدن سخنان جمهوری اسلامی آمادگی دارد، ما در جهان یک نوع عطش ایجاد کردیم اگر نتوانیم آنها را سیراب کنیم دشمنان معنویت‌های قلابی را به خرد آنها خواهند داد.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وظیفه داریم جمهوری اسلامی را به بیرون معرفی کنیم و به عنوان پل هوشمند تولیدات علمی، دینی و نرم افزاری و... را به دنیا معرفی می کنیم.



ظرفیت‌های قم معرفی شود



وی گفت: دنیا دنبال دریافت حرف جمهوری اسلامی است ما نیز اصرار داریم که ظرفیت‌های قم را معرفی کنیم، در خارج مباحث اصیل را از ما می خواهند و انتظار ندارند ما مباحث هابز و مارکس را بازخوانی و یا ترجمه شده تحویل آنها دهیم.



خرمشاد افزود: حوزه علمیه در بخش پژوهش، تبلیغ، فرهنگ ، هیات علمی، انجمن های علمی با هزاران ظرفیت برای حضور در عرصه بین الملل مواجه است.



وی گفت: امروز تسلط بر زبان انگلیسی برای حوزه های ما بسیار مهم است، ما در برخی زمینه ها با کمبود روحانی زبان دان مواجه هستیم.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: ما باید حرف های خود در بعد اقتصاد اسلامی، محیط زیست، زن و خانواده، فقه، فلسفه و کلام و... را بیان کنیم، دیپلماسی عمومی و فرهنگی از رسالت های حوزه علمیه است، حوزه باید نقش خود در عرصه بین الملل را ایفا کند.



وی اظهار داشت: قرار است در دهه فجر تیم های سه تا پنج نفره از اعضای هیئت علمی که مسلط به زبان هستند را به برخی کشورها اعزام کنیم و می توانیم در این زمینه از ظرفیت حوزه و انجمن های علمی استفاده نماییم.



خرمشاد تصریح کرد: ما همچنین می توانیم در موضوعات مختلف همایش‌های بین المللی را رصد و با کمک هم چندین مقاله قوی را ارایه و درآن عرصه حرف خود را برای مردم جهان بیان کنیم.



وی ادامه داد:ما با برگزاری یک کنفرانس بزرگ اقتصاد اسلامی با حضور شخصیت های برجسته داخلی و خارجی، می توانیم بر اساس اقتصاد اسلامی برای و فکر دینی خود برای مشکلات فعلی نسخه دهیم.



تولیدات علمی باید خوب توزیع شود



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار داشت: کرسی‌های اسلام شناسی نیز باید در دانشگاه‌های مختلف جهان با حضور استادان برجسته حوزه داشته باشیم، امروز مردم جهان به دلیل افراطی گری وهابیت، حرف آنها را قبول ندارند و می‌خواهند بدانند جمهوری اسلامی چه حرف‌هایی برای گفتن دارد.



وی ادامه داد: امروز تولید محتوا برای ما بسیار مهم است، اگر تولیدات علمی ما خوب توزیع نشود مانند این است که تولیدی انجام نشده است، امروز دنیا به دست نخبگان اداره می‌شود و ما می‌توانیم از طریق این محتوای علمی خود، بخش عظیمی از نخبگان را تغذیه کنیم.



خرمشاد در پایان افزود: اگر بخواهیم حرف ما جهانی شود باید زبان آموزی را جدی بگیریم.

