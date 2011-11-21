  1. استانها
  2. قم
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۵

عماد تأکید کرد:

استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه در عرصه بین الملل

استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه در عرصه بین الملل

قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش حوزه های علمیه گفت: باید از دیپلماسی علمی و فرهنگی و ظرفیت حوزه‌های علمیه در عرصه بین الملل بیشتر استفاده شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عماد در نشست مشترک انجمن‌های علمی حوزه و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: بسیاری از کارهایی که دیپلماسی سیاسی از عهده آنها برنمی آبد با دیپلماسی علمی و فرهنگی قابل حل است.

وی ادامه داد: ظرفیت علمی حوزه چه در مقوله تولید، نشر، ترویج و گردش در صحنه مدیریت دانش جهان نقش خود را ایفا کند و قطعا حوزه می‌تواند نقش فراملی داشته باشد.

معاون پژوهشی حوزه افزود: امروز ظرفیت بسیار عظیمی در پژوهشگران حوزوی وجود دارد و باید ارتباط آنها با مجامع علمی بیرون توسط نهادهای مسوول فراهم شود.

وی تصریح کرد: انجمن های علمی حوزه، فعال ترین انجمن های علمی کشور هستند و در سراسر جهان شاید معادل انجمن های ما وجود نداشته باشد.

عماد افزود: یکی از ماموریت های حوزه حضور فعال و جدی در عرصه علم بین الملل است و این ظرفیت امروز در ابعاد مختلف در حوزه علمیه قم وجود دارد.

حجت الاسلام مهاجرنیا، رئیس دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه علمیه نیز در این جلسه گفت: ما 15 انجمن علمی در حوزه با بیش از دو هزار نفر عضو که اکثریت آنها مقاطع کارشناسی ارشد به بالا هستند داریم.

وی در ادامه گفت: این انجمن‌ها می‌توانند با خارج از کشور تعامل گسترده‌ای داشته باشند و متأسفانه تا کنون احساس تقاضا و نیاز در این زمینه وجود نداشت.
 

کد مطلب 1464866

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها