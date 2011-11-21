استفاده بیشتر از ظرفیت حوزه در عرصه بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عماد در نشست مشترک انجمن‌های علمی حوزه و مدیران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: بسیاری از کارهایی که دیپلماسی سیاسی از عهده آنها برنمی آبد با دیپلماسی علمی و فرهنگی قابل حل است.



وی ادامه داد: ظرفیت علمی حوزه چه در مقوله تولید، نشر، ترویج و گردش در صحنه مدیریت دانش جهان نقش خود را ایفا کند و قطعا حوزه می‌تواند نقش فراملی داشته باشد.



معاون پژوهشی حوزه افزود: امروز ظرفیت بسیار عظیمی در پژوهشگران حوزوی وجود دارد و باید ارتباط آنها با مجامع علمی بیرون توسط نهادهای مسوول فراهم شود.



وی تصریح کرد: انجمن های علمی حوزه، فعال ترین انجمن های علمی کشور هستند و در سراسر جهان شاید معادل انجمن های ما وجود نداشته باشد.



عماد افزود: یکی از ماموریت های حوزه حضور فعال و جدی در عرصه علم بین الملل است و این ظرفیت امروز در ابعاد مختلف در حوزه علمیه قم وجود دارد.



حجت الاسلام مهاجرنیا، رئیس دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه علمیه نیز در این جلسه گفت: ما 15 انجمن علمی در حوزه با بیش از دو هزار نفر عضو که اکثریت آنها مقاطع کارشناسی ارشد به بالا هستند داریم.



وی در ادامه گفت: این انجمن‌ها می‌توانند با خارج از کشور تعامل گسترده‌ای داشته باشند و متأسفانه تا کنون احساس تقاضا و نیاز در این زمینه وجود نداشت.

