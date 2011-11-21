به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام داود رجبینیا یکی از مهمترین مسائل در مورد کتابخانههای حوزههای علمیه خواهران را نیروی انسانی فعال در کتابخانهها ذکر کرد و اظهار داشت: برای فعال کردن فعالیتهای پژوهشی در حوزههای علمیه خواهران به نیروی انسانی کارآمد نیاز داریم.
وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن برنامه وضعیتسنجی کتابداران حوزههای علمیه خواهران ادامه داد: در این زمینه مسائلی از جمله نیاز آنان به آموزش را مد نظر قرار دادهایم.
مدیر پشتیبانی پژوهشی حوزههای علمیه خواهران کشور افزود: در حال رایزنی با نهاد کتابخانههای عمومی کشور هستیم تا در یک طرح مشترک، برنامه آموزش کتابداران حوزههای علمیه خواهران را اجرا کنیم.
وی بررسی وضعیت منابع دیجیتال کتابخانههای حوزههای علمیه خواهران را یکی دیگر از برنامههای پیش روی معاونت پژوهش حوزههای علمیه خواهران دانست و ادامه داد: هدف از اجرای این طرح بررسی میزان تجهیز کتابخانهها به نرمافزارهای علوم اسلامی، استفادهکنندگان از این نرمافزارها اعم از طلاب، اساتید و کادر و میزان استفاده از آن بوده است.
حجتالاسلام رجبینیا گفت: این طرح نشان میدهد کتابخانهها در چه سطحی و به چه میزانی به تجهیز به منابع دیجیتال نیاز دارند.
وی با اشاره به انجام اقدامات اولیه اجرای مرحله سوم طرح تجهیز کتابخانههای حوزههای علمیه خواهران گفت: در حال رصد جدیدترین کتب پژوهشگاههای برتر قم هستیم تا به عنوان کتابهای پیشنهادی به کتابخانههای مدارس علمیه خواهران معرفی کنیم.
مدیر پشتیبانی پژوهشی حوزههای علمیه خواهران کشور با بیان اینکه تاکنون مرحله اول و دوم طرح تجهیز کتابخانههای مدارس علمیه خواهران اجرا شده است، یادآور شد: در مرحله دوم این طرح حدود 815 عنوان کتاب به کتابخانههای به مدارس علمیه خواهران معرفی شده است و لیست کتابهای درخواستی مدارس علمیه دریافت شده است تا به صورت متمرکز از سوی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تهیه شود و در اختیار مدارس علمیه قرار گیرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر پشتیبانی پژوهشی حوزههای علمیه خواهران کشور گفت: دورههای آموزش تخصصی کتابداران حوزههای علمیه خواهران اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام داود رجبینیا یکی از مهمترین مسائل در مورد کتابخانههای حوزههای علمیه خواهران را نیروی انسانی فعال در کتابخانهها ذکر کرد و اظهار داشت: برای فعال کردن فعالیتهای پژوهشی در حوزههای علمیه خواهران به نیروی انسانی کارآمد نیاز داریم.
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