یک وزیر استعفا کرد/ شمار مجروحان به بیش از 1190 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : عماد ابوغازی وزیر فرهنگ دولت موقت مصر در اعتراض به حوادث میدان التحریر از مقام خود کناره گیری کرد.



از سوی دیگر شبکه های العربیه که همچنان به پخش مستقیم حوادث میدان التحریر ادامه می دهند، تصاویری از برگزاری نماز جماعت انقلابیون معترض در این مکان خبر دادند.



این در حالی است که نشست دولت موقت و شورای نظامی حاکم برای بررسی حوادث خشونت آمیز در میدان التحریر همچنان ادامه دارد.



خبرنگار العربیه گزارش داد در درگیریهای شدید در میدان التحریر که از دو روز پیش آغاز شده، تا کنون بیش از 1194 نفر زخمی شده اند.

