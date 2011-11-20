تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی‌‎ام آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیحجه سال 1432 هجری قمری و بیست و یکم نوامبر سال 2011 میلادی.

- تیم ملی والیبال کشورمان امروز در دومین دیدار خود در گروه A رقابت‌های جام جهانی و انتخابی المپیک والیبال که در ژاپن برگزار می شود با کوبا دیدار می‌کند.

- چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

دیدار رده‌بندی:

* الخلیج عربستان - الجیش قطر

دیدار نهایی:

* السد لبنان - مظهر عربستان

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های راسینگ و مالاگا به پایان می‌رسد.