  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۰:۲۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری مسابقات جام‌جهانی و انتخابی المپیک والیبال با رویارویی ایران و کوبا و برگزاری روز پایانی چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سی‌‎ام آبان‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم ذیحجه سال 1432 هجری قمری و بیست و یکم نوامبر سال 2011 میلادی.

- تیم ملی والیبال کشورمان امروز در دومین دیدار خود در گروه A رقابت‌های جام جهانی و انتخابی المپیک والیبال که در ژاپن برگزار می شود با کوبا دیدار می‌کند.

- چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
دیدار رده‌بندی:
* الخلیج عربستان - الجیش قطر
دیدار نهایی:
* السد لبنان - مظهر عربستان 

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های راسینگ و مالاگا به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1464872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها