بادامچیان: مطهری باید به نمایندگان مجلس احترام بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان قائم‌مقام و رئیس فراکسیون موتلفه اسلامی عصر امروز در مناظره ای که با حضور مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و علی مطهری نماینده مجلس با عنوان نقش مردم در جمهوری اسلامی با تاکید بر نظام پارلمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: در حال حاضر در منطقه بیداری اسلامی و در جهان بیداری انسانی شکل گرفته‌ است، ضمن آنکه شاهدیم چهره واقعی دموکراسی غرب به ملت‌های خودشان و دنیا نشان داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در رژیم گذشته ملت ما تصور می‌کردند که روند پیشرفت و ترقی در غرب است و اگر به طور کامل کشور فرنگی شود، استقلال و آزادی به وجود می‌آید‌ گفت: اما آیت‌الله بروجردی، امام(ره) و کسانی همچون شهید مطهری پایه‌گذاران نهضتی شدند که تحولی اساسی را شکل داد و در واقع امام(ره) ملت را ما را بیدار کردند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه دموکراسی غرب فریب و دروغی بیش نیست گفت: برخی این تصور را داشتند که چون غرب دموکراسی را به راه انداخته پس آن‌ها خود طرفدار دموکراسی هستند‌ اما بعدها که آن را برای تنظیم نظام‌های سیاسی بکار گرفتند، در واقع به یک فریب تبدیل شد.

قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه در غرب نظام پارلمانی آزاد وجود ندارد گفت: در آمریکا و انگلیس سیستم دو حزبی است که این دو حزب نیز مغایر یکدیگر نیستند البته مردم کشورها از این سیستم متنفرند چرا‌ که مردان خاکستری و پشت پرده آمریکا را اداره می‌کنند.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس خاطرنشان کرد: در دوره قبل انتخابات آمریکا بوش رای کافی نداشت و دادستانی این کشور تمام تلاش خود را کرد تا وی را حاکم کند، چون مجموعه پشت پرده وی را می‌خواستند، اما نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم‌سالاری دینی است که مبنای آن یک جهان‌نگری جدید است.

وی گفت: اما نظام اسلامی در ایران هم بر پایه جمهوری است و هم اینکه مردم مبنای عقیدتی دارند؛ طبیعی است آمریکا هم اگر می‌خواهد نجات پیدا کند، باید جمهوری مسیحی داشته باشد.

بادامچیان به تفکیک قوا اشاره کرد و در عین حال به جایگاه و اهمیت مجمع تشخیص پرداخت و گفت: علاوه بر تفکیک قوا مجمع تشخیص مصلحت پدید آمد چرا‌ که در کشور قانون همیشه حاکم است اما همه قوانین و حکومت‌های دنیا در کنار قانون نیازمند مصلحت‌گرایی و ضرورت‌ها هستند که تشخیص‌دهنده آن کسی است که در رأس نظام قرار دارد.

قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه اسلام مصلحت و ضرورت را در اختیار ولی فقیه عادل قرار داده است، افزود: نظام جمهوری اسلامی و با نظام دموکراسی لیبرالی غرب و سوسیالیستی و کمونیستی تفاوت دارد و یک ابتکار جدید به شمار می‌رود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه اسلام مبادی نظام جمهوری اسلامی را شرح داده است گفت: امام(ره) فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم از این رو نوع نظام ما نظام جمهوری اسلامی است که در رأس آن ولایت فقیه عادل است.

بادامچیان در خصوص نظام دو ریاستی در ایران خاطرنشان کرد: زمانی در کشور رئیس جمهور به طور مستقیم با رای مردم و نخست وزیر با رای نمایندگان مجلس به صورت غیر مستقیم انتخاب می شد، اما احساس شد که در این روش مشکل وجود دارد که پس از بازنگری ریاستی شد و مردم به طور مستقیم رئیس جمهور را انتخاب کردند‌ از این رو ممکن است در آینده صاحب‌نظران به این نتیجه برسند که نظام پارلمانی باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری راه را برای نظام پارلمانی باز کردند تا ذهن‌های گوناگون روی آن نظر دهند افزود: از این رو امیدواریم آنچه به نفع کشور، نظام، انقلاب و رسیدن به اوج اقتدار کشور است، انجام شود.

بادامچیان با انتقاد از تحزب غربی گفت: تحزب اگر در سایه مردمسالاری اسلامی و دینی باشد، بسیار خوب است اما الگوی غربی به درد ما نمی‌خورد.

وی با بیان اینکه حزب توده اصلا حزب نبود و در واقع سازمان وابسته به غرب بود خطاب به مطهری گفت: هنوز فرهنگ تحزبی که با فرهنگ اسلام و روحانیت ما هماهنگ باشد، کاملا شرح داده نشده است از این رو اگر ما یک نظام پارلمانی بر اساس الگوی برخاسته از متن عاشورا و فرمایشات حضرت علی‌(ع) و حضرت زهرا (س) و مبانی فقهی داشته باشیم، طبیعی است همه به دنبال آن خواهند بود؛ در تحزب گاهی می‌خواهیم مسائل خود را به پای اسلام و امام بگذاریم درحالی که این درست نیست.

قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه این مناظره به انتقاد از مواضع مطهری پرداخت و با بیان اینکه وی باید برای مردم احترام قائل شود افزود: زمانی که وی از رئیس جمهور سؤال کرد، بنده جلوی کار ایشان را نگرفتم و گفتم سؤال حق نماینده و پاسخ حق رئیس جمهور است اما دیگرانی که با وی همراهی نکردند، باید گفت به نظر آقا این کار را انجام ندادند؟

به گفته وی، مطهری باید به سایر نماینده‌ها احترام بگذارد و اگر آنها مصلحت نمی‌دانند، نباید بگوید یک عده مربا هستند آیا این بحث درست است.

بادامچیان تاکید کرد: آیا می‌توان به مخالف خود گفت مربا؛ این حق ماست که طرز تفکری را قبول نداشته باشیم اما نمی‌توان گفت مخالف من حق حرف زدن و بیان عقیده ندارد.

قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: اگر امروز انقلاب ما به اینجا رسیده و آمریکا از ما می‌ترسد، به این دلیل است که همه افرادی که در ۳۲ سال گذشته در کشور فعالیت می‌کنند، مورد احترام بوده اند.