شرکت مخابرات استان قزوین در نمایشگاه تلکام 2011حضوری موفق داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات استان قزوین با حضور در سالن شماره شش نمایشگاه 2011، در کنار شش شرکت مخابرات استانی سرویسهای خود را در نمایشگاه ارائه کرد.

شرکت مخابرات استان با رونمایی از شبکه ترکیبی(هایبرید) برای اولین بار این سامانه را در نمایشگاه معرفی کرد.

شبکه ترکیبی هایبرید برای اولین بار در سال جاری توسط شرکت مخابرات استان، طراحی، تولید، آزمایش و مورد بهره برداری قرار گرفته و با تلاش کارکنان شرکت مخابرات و یکی از شرکتهای فعال در این زمینه، این شبکه جایگزین مناسب و کم هزینه PCM4 در شبکه مخابراتی شده است.

مشکلات PCM4 در شبکه مخابراتی شامل مصرف قابل توجه جریان الکتریکی، عدم ارائه اینترنت و ADSL ، عدم ارایه خدمات ارزش افزوده و عدم توانایی در استفاده از شبکه بی سیم است و از مزایای هایبرید می توان به حذف PCM4 و ارایه اینترنت پرسرعت بر روی این بستر اشاره کرد.

همچنین توانایی استفاده و توسعه بستر موجود سیستم دسترسی، کاهش هزینه های توسعه، کاهش هزینه جریان الکتریکی مصرفی،ارایه اینترنت و ADSL، از دیگر مزایای این سیستم نوین است.

در این نمایشگاه تلفن ثابت اعتباری که برای اولین بار در استان قزوین مورد بهره برداری قرار گرفته بود نیز ارایه شد.

سرویس تلفن ثابت اعتباری از نیازهای امروز جامعه است و پیش بینی می شود این سرویس با عرضه در بازار مخابراتی بتواند جایگاه خوبی در بین متقاضیان پیدا کرده و آنان را به استفاده از این سرویس ترغیب کند.