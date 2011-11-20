ریزش ساختمان دراثر گودبرداری غیر اصولی/سقوط خودرو به دره مرگ

به گزارش خبرنگار مهر، ریزش ساختمان باعث وحشت ساکنین و همسایگان شد و در پی آن از آتش نشانان درخواست کمک کردند.

در پی تماس ساکنین شهرک شهید رجایی تهرانپارس با سامانه 125 و اعلام ریزش ساختمان بیدرنگ زنگ نجات 10 مستقر در ایستگاه 57 توسط ستاد فرماندهی نواخته شد و آتش نشانان ساعت 13:15 دقیقه امروز به سمت محل حادثه اعزام شدند.

عباس فتحی فرمانده آتش نشانان که در محل حاضر بود، گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد به علت گودبرداری غیر اصولی و عدم اجرای سازه نگهبان دیوار ساختمان ضلع شرقی فرو ریخته و دیواره ساختمان ضلع غربی نیز دچار ترک خوردگی شده بود.

وی افزود: آتش نشانان با قطع آب و برق و گاز ساختمانهای مجاور اقدام به تخلیه ساکنین هر دو ساختمان کردند و پس از هماهنگی با عوامل شهرداری و ایمن سازی و دادن تذکرات ایمنی به عملیات خود خاتمه دادند.

این فرمانده آتش نشانی گفت: خوشختانه در این حادثه به هیچ یک از ساکنان آسیب جانی نرسید.



نجات مرد جوان از داخل کانال آب

امدادگران آتش نشانی مرد جوانی را که بعد از ظهر امروز به داخل کانال آب منوچهری در منطقه تهران نو سقوط کرده بود، نجات دادند.

چند نفر از رهگذران با دیدن افتادن شخصی به داخل مسیل آب منوچهری سراسیمه در ساعت 15:37 دقیقه امروز با سامانه 125 تماس گرفتند و از آتش نشانی کمک خواستند.

ستاد فرماندهی سازمان هم بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 31 را برای امداد و نجات راهی محل حادثه کرد.

محمد رحیم چراغی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: بنا به اظهار شاهدان مرد 30 ساله ای ناگهان از بالای پل کانال آب به درون آب خروشان کانال سقوط کرد و آب او را با خود برد.

چراغی در مورد نحوه عملیات آتش نشانان اظهار داشت: یکی از آتش نشانان با نردبان و طناب های حمایتی وارد کانال شد و در عملیاتی سریع توانست این مرد را 300 متر پائین تر از محل سقوط از میان آب خروشان و سرد کانال زنده بیرون آورد.

وی افزود: با توجه به بارندگی و سردی آب ابتدا با استفاده از پوشاک و پتو، وی را گرم نگه داشتند و سپس اقدام به انجام کمک های اولیه کردند.

وی ادامه داد: نجاتگران سپس این مرد نجات یافته را برای انجام معاینات بیشتر به آمبولانس اورژانس منتقل کردند تا به سرعت به بیمارستان اعزام شود.

این فرمانده آتش نشانی علت وقوع این حادثه را بی احتیاطی این مرد جوان ذکر کرد و گفت: در جریان عملیات امدادرسانی در این حادثه یکی از آتش نشانان نیز دچار مصدومیت شد که بلافاصله با آمبولانس اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

واژگونی کامیون حامل ماسه

واژگون شدن کامیون حامل ماسه در آزاد راه تهران کرج منجر به آسیب دیدگی راننده و خسارت مالی شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در نخستین دقیقه بامداد امروزبا دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 34 را به محل حادثه در مسیر غرب به شرق آزاد راه تهران کرج، بعد از پل ستاری اعزام کرد.

به گفته عباس فولادی فرمانده آتش نشانان، کامیون حامل ماسه در خط کند رو آزاد راه واژگون شده بود و آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با قرار دادن علائم هشدار دهنده برای جلوگیری از حوادث احتمالی راننده آن را که سرش آسیب دیده و زخمی شده بود برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قراردادند.

آتش نشانان همچنین پس از انتقال کامیون با جرثقیل به ماموریت خود پایان دادند.

هرچند تعیین علت رخداد این حادثه با کارشناسان راهنمایی و رانندگی است اما به گفته راننده کامیون ترکیدن لاستیک علت رخداد این حادثه بوده است.

اتوبوس بین شهری آتش گرفت

ایجاد نقص فنی و بروز اتصالی در سیم های برق موتور اتوبوس برون شهری منجربه شعله وری و رخداد آتش سوزی شد که خسارت مالی فراوانی به این وسیله نقلیه وارد کرد.

این حادثه بامداد امروز هنگامی که اتوبوس برون شهری در جاده قدیم جاجرود به سمت تهران در حرکت بود رخ داد اما خوشبختانه به راننده و تنها سرنشین آن آسیبی وارد نشد.

درپی تماس شهروندانی که در این مسیر شاهد رخداد این حادثه بودند با سامانه 125 و اطلاع رسانی در باره آن، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ با به صدا درآوردن زنگ ایستگاه 26 ساعت 03:57 دقیقه بامداد امروز آتش نشانان را راهی محل حادثه کرد.



حسین مهتاب فرمانده آتش نشانان با بیان این که بروز اتصالی در سیم های برق موتور اتوبوس علت بروز آتش سوزی بوده است افزود: آتش نشانان بلافاصله با بستن مسیر خودروهای عبوری و بکارگیری دو رشته لوله آبرسان همزمان از دو جهت به مقابله با شعله های آتش پرداختند و موفق شدند آتش سوزی را در کمترین زمان ممکن مهار و کاملا خاموش کنند.

وی افزود: اگر خاموش کننده مناسب داخل اتوبوس بود، به مهار شعله ها پیش از رسیدن آتش نشانان کمک شایانی می کرد و موجب کاهش خسارت مالی می شد.

سقوط خودرو به دره مرگ راننده را در پی داشت

سقوط خودرو سواری به درون دره در جاده امام زاده داوود که در ساعت پایانی شب گذشته رخ داد مرگ راننده جوان آن را به دنبال داشت.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 23:49 دقیقه شب گذشته با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 74 و گروه نجات 3 را به محل حادثه در جاده امام زاده داوود، بعد از روستای سولقان روانه کرد.

به گفته مجتبی لطفی فرمانده آتش نشانان، خودرو سواری به رانندگی مرد 23 ساله پس از انحراف از مسیر خود به درون دره کنار جاده سقوط کرده بود و راننده جوان درعمق 25 متری به بیرون از خودرو پرتاب شده و خودرو به عمق 100 متری افتاده بود.

وی افزود: آتش نشانان و نجاتگران بی درنگ پس از ایمن سازی محل جسم بی جان راننده جوان را با بکارگیری تجهیزات ایمنی را به سطح جاده منتقل کردند و به امدادگران اورژانس سپردند.

این فرمانده آتش نشانی گفت: به دلیل نبود اطلاعات کافی مبنی بر وجود سرنشین دیگری در خودرو سواری، آتش نشانان به بررسی محدوده محل حادثه پرداختند که مشخص شد خودرو سواری سرنشینی نداشته است.