اعتراضات گسترده در اسکندریه / دولت موقت بیانیه صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه و الجزیره، دولت موقت مصر با صدور بیانیه ای ضمن پایبندی به برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر، به کارگیری گلوله های جنگی علیه تظاهرات کنندگان را تکذیب کرد.

این در حالی است که منابع آگاه در نشست کابینه مصر از شکاف میان اعضا درباره سند اصول قانون اساسی موسوم به سند السلمی خبر دادند که آتش اعتراضات را بر افروخته است.

در حالی که فایزه ابوالنجا وزیر برنامه ریزی و نیز وزرای آموزش عالی و گردشگری با این سند موافق بودند حازم الببلاوی معاون نخست وزیر در امور اقتصادی،وزیر دارایی و وزیر آبیاری مخالف این سند هستند.

خبر دیگر اینکه دانشجویان وابسته به گروه اخوان المسلمین در دانشگاه حلوان علیه شورای نظامی مصر دست به تظاهرات زده اند.



از سوی دیگر الیوم السابع گزارش داد شهر اسکندریه نیز شاهد درگیری شدید میان مردم معترض و نیروهای امنیتی است و تظاهرات کنندگان برای تسخیر مرکز امنیتی در این شهر تلاش می کنند.