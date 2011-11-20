اخبار کوتاه ورزشی نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره مسابقات اسنوکر و ایت بال به مناسبت هفته ولایت در شهرستان نظرآباد برگزار شد.

این مسابقات در دو بخش اسنوکر و ایت بال با حضور 64 ورزشکار به سرپرستی حسن اشرف در سالن بیلیارد ستاره برگزار شده است.

در بخش اسنوکر این رقابتها داریوش لطفی مقام اول را به دست آورد، محمد فروغی دوم شد و فرهاد مقیمیان به مقام سوم دست یافت.

همچنین در بخش ایت بال نیز امیر قادری مقام اول را کسب کرد فرشاد حشم پیشه به مقام دومی رسید و عباس انصاری سوم شد.



حضور قویترین مردان نظرآباد در مسابقات انتخابی کشور

قویترین مردان نظرآباد در مسابقات انتخابی کشور به میزبانی استان تهران شرکت کردند.

این رقابتها با شرکت 120 ورزشکار از 20 تیم در سالن مقدم تهران در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شده است.

در پایان این مسابقات، از شهرستان نظرآباد امیر خدری زاده و مجید اخلاقی مقام اول، رحیم کرمی و میر بهنام موسوی مقام دوم را کسب کردند.

رضا اخلاقی سرپرستی تیم اعزامی نظرآباد را برعهده داشت.