مطهری: نظام ریاستی برتری خود را دارد/جمهوری اسلامی عین دموکراسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس عصر امروز در مناظره ای با اسدالله بادامچیان قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی و مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی که با عنوان نقش مردم در جمهوری اسلامی با تاکید بر نظام پارلمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه نظر مقام معظم رهبری مبنی بر تغییر در ساختار سیاسی به منزله احیای نظام پارلمانی نیست خاطرنشان کرد: معظم له در جمع دانشجویان استان کرمانشاه به این نکته اشاره کردند که در نظام اسلامی بن بستی وجود ندارد و می توان در آینده دور ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی تغییر کند ضمن آنکه بنده معتقدم الان ضرورتی برای احیای نظام پارلمانی وجود ندارد.

وی افزود: نباید بین نظام پارلمانی یا ریاستی فرقی قائل شد چرا که تعهد مسئولان مهمترین نقش را ایفا می کند به همین جهت اگر نظام ریاستی به پارلمانی تغییر کند و این تعهد در بین مسئولان دیده نشود هیچ تفاوتی در ساختار سیاسی بوجود نمی آید.

این نماینده مجلس همچنین به انتقاد از مواضع اصولگرایان در قبال جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی پرداخت و افزود: متاسفانه برخی از اصولگرایان نگاه و تفسیری درست از ولایت فقیه ندارند و برخی از امور را به ایشان نسبت به می دهند و معتقدند که معظم له نظر و دیدگاه ما را نمی پسندد و باید بر اساس دیدگاه ایشان اقدام کرد که این اصلا به صلاح نیست و بنده این دیدگاه را نمی پسندم.

وی با تاکید بر اینکه اصولگرایان باید ابتکار عمل داشته باشند خاطرنشان کرد: 90 درصد از اصولگرایان در انتخابات دهم ریاست جمهوری تمایلی برای حمایت از احمدی نژاد نداشتند.

مطهری با بیان اینکه نظام ریاستی برتری خود را دارد افزود: ما در قانون اساسی ظرفیت های خوبی را داریم اما متاسفانه به آن عمل نمی شود و اگر این ظرفیت ها به خوبی محقق شود می توان نظام ریاستی را به خوبی ادامه داد و دیگر نیازی به نظام پارلمانی نخواهیم داشت.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه احزاب در ایران سابقه قابل قبولی ندارند افزود: قوی ترین آنها حزب توده بود که سابقه خوبی را از خود به جا نگذاشت چرا که از پشت به مردم خنجر زدند و این باعث شد تا مردم نگاه خوبی به احزاب نداشته باشند.

نماینده تهران در خانه ملت افزود: در حال حاضر عده ای در داخل کشور معتقدند که با وجود نهاد روحانیت ، ما دیگر نیازی به حزب نداریم که من این دیدگاه را نیز قبول ندارم چون روحانیت وظیفه خود را بر عهده دارد و حزب نیز فعالیت های خود را دنبال می کند.

مشروعیت نظام از آن خدا و قرآن است

وی در واکنش به اظهارات کواکبیان مبنی بر اینکه باید مشروعیت و مقبولیت را در کنار یکدیگر دید، گفت: معتقدم مشروعیت نظام به رای مردم نیست، مشروعیت نظام از آن خدا، قرآن و نظام است.

مطهری همچنین جمهوری اسلامی را عین دموکراسی دانست و با بیان اینکه اکثریت مردم اسلام را قبول کرده اند، افزود: این یعنی دموکراسی اما نباید هیچگاه مشروعیت و مقبولیت را کنار یکدیگر تعریف کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه در دفاع از تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات از سوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت: باید افرادی باشند تا صلاحیت نامزدها را بررسی کنند البته قبول دارم که در برخی از موارد افراط گری هایی صورت می گیرد اما باید صلاحیت نامزدها به تایید شورای نگهبان برسد.

مطهری مدعی شد رای اکثریت به معنای حقانیت نیست بلکه به معنای خروج از بن بست است چرا که در انتخابات افرادی صالح تر وجود دارند اما رای اکثریت شامل فردی دیگر می شود ضمن آنکه استخاره نیز در این راستا تعریف می شود یعنی به معنای خروج از بن بست.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه این مناظره در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه در نظام ریاستی چه نقایصی وجود دارد، افزود: نقیصه ای در این نظام نمی بینم و همان طور که اشاره شد ظرفیت های خوبی در قانون اساسی وجود دارد اما ما از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نمی کنیم.

وی با بیان اینکه در نظام ریاستی ما با فعالیت مجلس روبرو می شویم افزود: در حال حاضر نظام ما ریاستی است اما در عین حال مجلس نیز فعالیت می کند ولی با این حال نمایندگان در برخی از دیدگاهها به رهبری متوسل می شوند که این به صلاح نیست.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: من در این مناظره بارها به این موضوع پرداختم چرا که معتقدم نباید همه اقدامات در مجلس را به معظم له نسبت داد، ما نیاز به مجلسی مستقل و مقتدر داریم و هنوز این مجلس شکل نگرفته است.

مطهری همچنین موضوع آزادی بیان که از سوی کواکبیان مطرح شد را امری لازم و ضروری دانست و گفت: من با دیدگاه آقای کواکبیان موافقم اما در عین حال منتقد دیدگاه آقای بادامچیان هستم. بادامچیان در این مناظره به گونه ای صحبت کرد که آزادی کامل وجود دارد، این گونه نیست. بنده نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات هستم اگر حضور بنده و یکی ، دو نفر دیگر نبود روزنامه های زیادی توقیف می شدند. نمونه اخیر آن توقیف روزنامه اعتماد بود.

وی گفت: روزنامه اعتماد فقط برای مصاحبه ای که با جوانفکر انجام داد توقیف شد چرا که وی در این مناظره مواضعی را در خصوص گفتمان اصولگرایی بیان کرده بود و گفته بود که چرا دوستان ما را بازداشت کرده اید؟ آیا با انتشار این گفتگو باید دستور توقیف این روزنامه صادر می شد؟ اجازه دهید همگان دیدگاهها و نظرات خود را ارائه دهند.

مطهری در واکنش به سئوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه رای به جمهوری اسلامی در زمان پدران و مادران ما صورت گرفت و در حال حاضر دیدگاههای ما متفاوت از نسل گذشته است اظهار داشت: بدون شک مردم در هر رفراندومی که برگزار شود به جمهوری اسلامی رای خواهند داد، انتقادات مردم در برخی از زمینه به حق است اما باید به این نکته مهم اشاره کرد که ملت با اصل نظام مشکلی ندارد.

وی گفت: اگر نظامی رضایت مردم را به همراه نداشته باشد نمی تواند ادامه حیات دهد.