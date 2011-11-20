توهین یک نامزد انتخابات به جنبش بیداری/به جای اعتراض دنبال کار بهتری باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، با داغ شدن تنور رقابتهای انتخاباتی در آمریکا، نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری 2012 این کشور مواضع تندی نسبت به جنبش تسخیر وال استریت اتخاذ کردند.

از جمله "نیوت گینگریچ" رئیس اسبق مجلس نمایندگان و نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات سال آینده مخالفت خود را با اعتراضات ضدسرمایه داری که در سراسر آمریکا گسترش یافته، اعلام کرد.

وی با لحنی کنایه آمیز در بیان راه حل پایان اعتراضات مذکور گفت: یک دوش بگیرید و به دنبال کار بهتری برای خودتان باشید. گینگریچ با بیان این مطلب در جمع هواداران حزب جمهوریخواه در دس موینس واقع در ایالت آیوا بی توجهی خود به خواسته های صدها هزار معترض آمریکایی را به نمایش گذاشت.

در همین حال "هرمن کین" دیگر نامزد جمهوریخواه انتخابات مذکور با انتقاد از جنبشی که بیش از یک ماه است در آمریکا به راه افتاده و مورد حمایت بسیاری از مخالفان نظام سرمایه داری در سراسر جهان قرار گرفته مدعی شد: آزادی بدون مسئولیت به منزله بی اخلاقی است.

در تجمع انتخاباتی ایالت آیوا علاوه بر گینگریچ شمار دیگری از نامزدهای جمهوریخواه از جمله میشله بکمن، ریک پری، ران پاول و ریک سنتروم حضور داشتند.

گفتنی است ایالت آیوا در روز سوم ژانویه 2012 شاهد برگزاری نخستین انتخابات مقدماتی بین نامزدهای جمهوریخواه خواهد بود که در بین آنان هرمن کین سیاهپوست بیش از دیگران شانس رودررویی با اوباما در رقابت نهایی را دارد.