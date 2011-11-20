خانواده های ساوجبلاغی فاقد مسکن از فرصت مسکن مهر استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی با بیان اینکه احداث مسکن مهر فرصت طلایی برای محرومان جامعه است، ادامه داد: خانوارهای فاقد مسکن در این شهرستان از فرصت موجود به خوبی استفاده کنند.

این مسئول عنوان کرد: ساکنان شهرستان ساوجبلاغ می توانند با پرداخت 40 میلیون ریال صاحب خانه شوند که این امر یک فرصت بسیار خوب است.

وی بیان کرد: با همت مسئولان ذیربط، شرایط مناسبی برای خانواده ها فراهم شده به گونه ای که مردم می توانند با کمترین هزینه از سرپناه مناسب بهره ببرند.

فرماندار ساوجبلاغ یادآور شد: در این شهرستان حدود 70 هزار واحد مسکونی مهر درحال ساخت است که مردم با مراجعه به فرمانداری می توانند برای بهره مندی از این خانه ها نام نویسی کنند.

حدادی افزود: نظارت بر چگونگی ساخت و تامین زیرساختهای مسکن مهر در اولویت کاری فرمانداری ساوجبلاغ قرار دارد.

وی گفت: بازرسی روند اجرایی پروژه های مسکن مهر در شهرجدید هشتگرد و شهر ابریشم به صورت مستمر و روزانه انجام می شود.

