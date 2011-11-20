به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین ماه از سال 2011 میلادی سه تورنمنت بین المللی با امتیاز ورودی المپیک در جهان برگزار خواهد شد که هر سه تورنمنت در قاره آسیا انجام می شود. جام جهانی "جیجو"ی کره جنوبی ( 11 و12 آذرماه) ، گراند اسلم یا همان کانو کاپ توکیو(18 و 19 آذرماه) و جایزه بزرگ "کینگ دائو" در چین که فدراسیون جودو تصمیم به اعزام تیم ملی به مسابقات چین گرفته است.

رقابتهای "کینگ دائو" طی روزهای 26 و 27 آذرماه برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با ترکیب علی معلومات، امیر قاسمی نژاد، جواد محجوب و محمدرضا رودکی در این مسابقات به روی تاتامی خواهد رفت.

تا پایان سال 90 پنج جام جهانی در بلغارستان ، گرجستان ، مجارستان ، جمهوری چک و لهستان به همراه رقابتهای "گراند اسلم" پاریس برگزار خواهد شد و فدراسیون جودو اگر می خواهد چهار سهمیه المپیک خود را قطعی کند باید در این مسابقات شرکت کرده و نتایج خوبی هم کسب کند.

رقابتهایی که امتیاز آن در رنکینگ فدراسیون جهانی برای کسب سهمیه المپیک منظور می شود رو به پایان است و غیبت در هر مسابقه به منزله از دست دادن یک فرصت طلایی برای کسب امتیازات بیشتر در راه کسب سهمیه المپیک خواهد بود. در واقع شمارش معکوس برای قطعی شدن سهمیه ها آغاز شده است.