تصاویر اعتراضات شدید در سراسر مصر/بیانیه دوم شورای نظامی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رسانه های خارجی، پس از آنکه اعتراضات مردم مصر با شعار"بازپس گیری انقلاب" در میدان التحریر قاهره برگزار شد، شماری از معترضان در این مکان باقی مانده و مخالفت خود را با سند اصول قانون اساسی و انحصار قدرت در دست نظامیان اعلام کردند.

این اقدام با واکنش خشونت بار نظامیان روبرو شده و به سرکوب معترضان انجامیده است. این در حالی است که طی دو روز گذشته خشونتها به اوج خود رسیده و موج اعتراضات هم اکنون علاوه بر قاهره به دیگر شهرهای مصر کشیده شده است.المنیا، اسکندریه، سوئز و العریش هم شاهد درگیری های شدید میان معترضان و نیروهای امنیتی است.



به گفته منابع مصری، طی درگیریهای شدید دو روز گذشته بیش از هزار و 900 نفر از مردم مجروح و سه نفر از آنها کشته شده اند.

قرار است شورای نظامی مصر تا ساعتی دیگر بیانیه ای در مورد موج درگیری ها در این کشور منتشر کند. این در حالی است که اعتراضات مذکور در اصل متوجه ادامه فعالیت شورای نظامی و عدم تحقق خواسته های انقلابی مردم با گذشت 10 ماه از سقوط رژیم حسنی مبارک است.

پیشتر دولت موقت مصر با صدور بیانیه ای ضمن اعلام پایبندی به برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر، به کارگیری گلوله های جنگی علیه تظاهرات کنندگان را که گفته می شود تا کنون عامل کشته شدن سه نفر شده، تکذیب کرده است.