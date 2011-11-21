عسکری محمدیان، مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اولین مدال ورزش ایران در المپیک پس از انقلاب اسلامی را من در المپیک سئول بدست آورده‌ام.

وی افزود: دو مدال نقره المپیک و یک مدال نقره جهان در کارنامه کاری‌ام دارم، مربی تیم ملی بوده و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. با این شرایط فکر نمی کنم چیزی برای مدیریت کشتی کم داشته باشم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: من با کارنامه و برنامه وارد عرصه انتخابات فدراسیون کشتی شده‌ام و اگر مطمئن شوم که در انتخابات فرد خاصی مدنظر مسئولان است خودم کنار می روم.