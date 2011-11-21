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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

محمدیان در گفتگو با مهر:

توانایی اداره فدراسیون کشتی را دارم/ با کارنامه و برنامه آمده‌ام

توانایی اداره فدراسیون کشتی را دارم/ با کارنامه و برنامه آمده‌ام

دارنده دو مدال نقره مسابقات کشتی آزاد المپیک گفت: این توانایی را در خود دیدم که به عنوان یک فرد کارنامه‌دار در جامعه کشتی وارد عرصه انتخابات شوم.

عسکری محمدیان، مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اولین مدال ورزش ایران در المپیک پس از انقلاب اسلامی را من در المپیک سئول بدست آورده‌ام.

وی افزود: دو مدال نقره المپیک و یک مدال نقره جهان در کارنامه کاری‌ام دارم، مربی تیم ملی بوده و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. با این شرایط فکر نمی کنم چیزی برای مدیریت کشتی کم داشته باشم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: من با کارنامه و برنامه وارد عرصه انتخابات فدراسیون کشتی شده‌ام و اگر مطمئن شوم که در انتخابات فرد خاصی مدنظر مسئولان است خودم کنار می روم.

کد مطلب 1464913

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