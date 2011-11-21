عناصر وحدت میان ملت های مسلمان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر ابراهیم جعفری در مراسم اختتامیه نخستین نشست شورای مرکزی مجمع جهانی بیداری اسلامی که عصر یکشنبه در محل سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: در این نشست دو روزه به نتایج خوبی دست یافتیم و توانستیم نیازها و چالش های پیش روی خود را شناسایی کنیم.

وی افزود: همچنین در کمیسیونهای تخصصی نتایج بزرگی بدست آمد و همه اعضا برای تدوین گزارش پایانی این نشست تلاش بسیاری کردند.

نخست وزیر سابق عراق همچنین در خصوص کمیته های مجمع جهانی اهل بیت گفت: دو کمیته برنامه ریزی و ساختار مصوبات خوبی را داشتند و کمیته برنامه ریزی برای آینده موضوعاتی را در دستور کار دارد.

ابراهیم جعفری شورای مرکزی مجمع جهانی بیداری اسلامی را مجلس مشورتی کارآمدی عنوان کرد که در زمینه های اندیشه و امور فکری فعالیت های بسیاری را در دستور کار قرار داده است و افزود: بنا شده است این مجمع در زمینه آزادی و حقوق شهروندی در اسلام و همچنین دیگر امور فرهنگی برنامه های گسترده ای را داشته باشد.

وی ادامه داد: در این نشست دو روزه بر جلوگیری از تفرقه قومی و مذهبی تاکید شد و همچنین وحدت اسلامی مورد تاکید همه اعضا قرار گرفت.

نخست وزیر سابق عراق همچنین از ایجاد گروه تماس حرکت های اسلامی خبر داد و همچنین گفت: باید یک پیام مسئولانه برای تمامی نهضت های اسلامی داشته باشیم تا آنها نیز بتوانند انقلاب خود را به پیش ببرند.

وی از توصیه هایی در زمینه امور رسانه ای این کمیته سخن گفت و همچنین افزود: در این نشست ها بر عدم خونریزی و اختلاف میان ملت ها تاکید شد.

ابراهیم جعفری گفت: باید عناصر وحدت را میان ملت های مسلمان بشناسیم و اختلافات جزئی را کنار بگذاریم زیرا همه این موارد در اسلام وجود داشته و از اسلام گرفته شده است.

وی در پایان گفت: باید صدای این مجمع در ساختاری عادلانه به گوش همه جهانیان برسد.