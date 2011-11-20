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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۳۶

شهروندان نمونه در حوزه امنیت فارس معرفی شدند

شهروندان نمونه در حوزه امنیت فارس معرفی شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: شهروندان نمونه در حوزه برقراری نظم وامنیت در استان فارس معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان فارس شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از شهروندان نمونه در حوزه امنیت گفت: برقراری امنیت محقق نمی شود مگر اینکه تمام آحاد مردم با پلیس همکاری و تعامل داشته باشند.

سردار سیروس سجادیان افزود: در جامعه امروزی کنترل اجتماعی در حوزه امنیت موضوعاتی را دنبال می کند که مشارکت مردم را دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه پلیس در خط مقدم برقراری امنیت است، اظهار داشت: زمانی پلیس می تواند به اهداف خود برسد که مشارکت و اقتدار مردمی پشتوانه این ارگان باشد از این رو مشارکت مردمی با پلیس ضروری است.

فرمانده انتظامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معیارهای انتخاب شهروند نمونه گفت: در این راستا شهوندانی که در حوزه امنیت بیشترین همکاری و مشارکت را با پلیس داشته شناسایی و از آنها تقدیر می شود.

در این جشنواره از 134 نفر از شهروندان نمونه در حوزه برقراری نظم و امنیت اجتماعی تقدیر شد.

همچنین از خبرنگار مهر به عنوان خبرنگار فعال در حوزه امنیت تجلیل شد.

کد مطلب 1464915

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