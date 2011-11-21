مهدی محبی، قهرمان سابق کشتی آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چند سال عضو تیم ملی کشتی بوده‌ام، مربی و مدرس کشتی هستم و تمامی زوایای کار در این رشته مدال آور را به خوبی می دانم.

وی با تاکید بر اینکه توانایی اداره کشتی را دارد، اظهار داشت: باید کارهای زیربنایی در کشتی به عنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد و یکی از کارهای اساسی در این مورد برگزاری لیگ‌های کشتی در استان‌های سراسر کشور و مورد دیگر استعدادیابی با برنامه است.

محبی در پایان خاطر نشان کرد: من در انتخابات شرکت می کنم و امیدوارم رئیس آینده فدراسیون کشتی از قبل مشخص نشده باشد.