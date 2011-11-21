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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

محبی در گفتگو با مهر:

مشکلات کشتی را به خوبی می‌دانم/ امیدوارم رئیس فدراسیون انتخاب شود

مشکلات کشتی را به خوبی می‌دانم/ امیدوارم رئیس فدراسیون انتخاب شود

نامزد ریاست فدراسیون کشتی گفت: از جامعه بزرگ کشتی هستم، مشکلات این رشته را به خوبی می دانم و به همین دلیل وارد عرصه انتخابات شده‌ام.

مهدی محبی، قهرمان سابق کشتی آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چند سال عضو تیم ملی کشتی بوده‌ام، مربی و مدرس کشتی هستم و تمامی زوایای کار در این رشته مدال آور را به خوبی می دانم.

وی با تاکید بر اینکه توانایی اداره کشتی را دارد، اظهار داشت: باید کارهای زیربنایی در کشتی به عنوان یک اصل مدنظر قرار گیرد و یکی از کارهای اساسی در این مورد برگزاری لیگ‌های کشتی در استان‌های سراسر کشور و مورد دیگر استعدادیابی با برنامه است.

محبی در پایان خاطر نشان کرد: من در انتخابات شرکت می کنم و امیدوارم رئیس آینده فدراسیون کشتی از قبل مشخص نشده باشد.

کد مطلب 1464917

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