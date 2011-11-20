  1. استانها
  2. فارس
۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۴۷

سرهنگ اژدری خبر داد:

کشف 44 کیلوگرم موادمخدر در زرین دشت

کشف 44 کیلوگرم موادمخدر در زرین دشت

زرین دشت - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت در استان فارس از کشف 44 کیلوگرم موادمخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اژدری در این رابطه گفت: ماموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو پژو را در مسیرهای فرعی این شهرستان توقیف کردند.

وی افزود: در جریان تعقیب و گریز راکب موتورسیکلت که عرصه را برخود تنگ دیده بود موتورسیکلت را رها کرد و متواری شد در این راستا ماموران موتور سیکلت را بازرسی و 44 کیلوگرم حشیش را کشف کدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت ادامه داد: در ادامه تحقیقات ماموران متهم این پرونده را نیز دستگیر کرده و این پرونده در جریان رسیدگی است.

کد مطلب 1464918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها