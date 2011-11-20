کشف 44 کیلوگرم موادمخدر در زرین دشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اژدری در این رابطه گفت: ماموران پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو پژو را در مسیرهای فرعی این شهرستان توقیف کردند.

وی افزود: در جریان تعقیب و گریز راکب موتورسیکلت که عرصه را برخود تنگ دیده بود موتورسیکلت را رها کرد و متواری شد در این راستا ماموران موتور سیکلت را بازرسی و 44 کیلوگرم حشیش را کشف کدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت ادامه داد: در ادامه تحقیقات ماموران متهم این پرونده را نیز دستگیر کرده و این پرونده در جریان رسیدگی است.