به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوری همدانی در این مراسم مه مهندس سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز حضور داشتند، گفت:‌ یکی از نعمت های خدا به شما نعمت محبت اهل البیت(ع) است. امام صادق (ع) می فرمایند که ولایت ما بالاترین نعمت ها است . شما بالاترین نعمت را دارید.

وی افزود: امام باقر(ع) فرمودند که اسلام بر پنج اصل بنا شده است؛ خمس، نماز، روزه، حج و ولایت. و از حضر ت باقر است که مهمترین این پنج اصل ولایت است. براساس روایات هرکس ولایت ندارد عملش قبول نیست. این نعمت ولایت و تشیع بالاترین نعمت پرودگار به شما است .

آیت الله نوری همدانی انقلاب ایران را نتیجه ولایت دانست و با اشاره به انقلاب های کشورهای عربی این نهضت ها را ناشی از رویکرد جهان اسلام به مکتب اهل البیت(ع) عنوان کرد .

وی افزود:‌ اکنون بعد از نظام کمونیستی به پیش بینی امام خمینی(ره) نظام سرمایه داری نیز در حال فروپاشی است . ایشان گفتند که هر نظام سیاسی سالم یا باید از طرف رسول خدا باشد و یا از طرف امام و یا نایب امام. زیرا اینها هستند که عدالت و تدبیر و تقوا دارند و از اشرافیت و فساد و سرمایه داری دورند .

آیت الله نوری همدانی گفت:‌ ما شاکریم که بعد از امام خمینی(ره) در ایران حضرت آیت الله خامنه ای در رأس حکومت هستند.

در پایان وی تأکید کرد: ما باید با پایداری در امر الهی مکتب اهل البیت(ع) را ادامه دهیم. تا انشاء الله امام زمان ظهور فرمایند .



در پایان این مراسم که ، مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب توسط آیت الله نوری همدانی انجام شد .