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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

سخنرانی آیت‌الله نوری همدانی در مسجد شیعیان مسکو

سخنرانی آیت‌الله نوری همدانی در مسجد شیعیان مسکو

آیت‌الله نوری همدانی با حضور در جمع پرشور نمازگزارن شیعی مسجد آترادنی مسکو بعد از اقامه نماز مغرب و عشا سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نوری همدانی در این مراسم مه مهندس سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز حضور داشتند، گفت:‌ یکی از نعمت های خدا به شما نعمت محبت اهل البیت(ع) است. امام صادق (ع) می فرمایند که ولایت ما بالاترین نعمت ها است . شما بالاترین نعمت را دارید.

وی افزود: امام باقر(ع) فرمودند که اسلام بر پنج اصل بنا شده است؛ خمس، نماز، روزه، حج و ولایت.  و از حضر ت باقر است که مهمترین این پنج اصل ولایت است. براساس روایات هرکس ولایت ندارد عملش قبول نیست. این نعمت ولایت و تشیع بالاترین نعمت پرودگار به شما است .

آیت الله نوری همدانی انقلاب ایران را نتیجه ولایت دانست و با اشاره به انقلاب های کشورهای عربی این نهضت ها را ناشی از رویکرد جهان اسلام به مکتب اهل البیت(ع) عنوان کرد .

وی افزود:‌ اکنون بعد از نظام کمونیستی به پیش بینی امام خمینی(ره) نظام سرمایه داری نیز در حال فروپاشی است . ایشان گفتند که هر نظام سیاسی سالم یا باید از طرف رسول خدا باشد و یا از طرف امام و یا نایب امام. زیرا اینها هستند که عدالت و تدبیر و تقوا دارند و از اشرافیت و فساد و سرمایه داری دورند .

آیت الله نوری همدانی گفت:‌ ما شاکریم که بعد از امام خمینی(ره) در ایران حضرت آیت الله خامنه ای  در رأس حکومت هستند.

در پایان وی تأکید کرد: ما باید با پایداری در امر الهی مکتب اهل البیت(ع) را ادامه دهیم. تا انشاء الله امام زمان ظهور فرمایند . 

در پایان این مراسم که ، مراسم عمامه گذاری جمعی از طلاب توسط آیت الله نوری همدانی انجام شد .

کد مطلب 1464929

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