همكاري كتابخانه ملي ايران و ازبكستان براي مبادله كتاب و اسناد

به گزارش گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي سازمان اسناد وكتابخامه ملي ايران ، دكتر كيانوش كياني - معاون اسناد ملي وقائم مقام سازمان درامورمناطق با تاكيد بر اهميت اين تفاهم نامه ، آن را مشتمل برهفت بند خواند و گفت : براساس تفاهم نامه موجود درزمينه تبادل كتب ، نشريات ، ميكروفيلم،نسخ خطي وانجام تحقيقات علمي برروري موضوعات نگهداري كتب واسناد،شناسايي ،بررسي ، فهرست نويسي نسخ خطي ،كتابهاي قديمي ،كمياب وتبادل تجربه در زمينه فناوري هاي كتابداري وتهيه فهرست كتب منتشره در مورد كشور مقابل وچاپ آثار وبرگزاري نمايشگاه هاي كتاب اقدام خواهد شد .

دكتر كياني افزود : كتابخانه ملي نوايي شهر تاشكند به نوان بزرگترين كابخانه ازبكستان داراي هفت ميليون جلد كتاب در عناوين مختلف سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي ،عليم وآموزشي است . دراين كتابخانه 17هزارجلد نسخه خطي درعاوين مختلف وجود دارد كه برخي از كتابها تنها نسخه منحصر به فرد دردنيا به حساب مي آيند.