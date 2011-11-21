زین العابدین عرب، رئیس هیئت کشتی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: امید نوروزی از دنیای قهرمانی کشتی خداحافظی نکرده است و قطعا از مرحله دوم اردوی تیم ملی که از روز 4 آذرماه آغاز می شود، به جمع دیگر ملی پوشان اضافه خواهد شد.

وی با ابراز اطمینان از اینکه نوروزی می تواند مدال خوشرنگی در مسابقات المپیک لندن کسب کند، تصریح کرد: نوروزی پس از بازگشت از مسابقات جهانی ترکیه و کسب مدال طلا در این مسابقات، از مسائلی دلگیر شد و موضوع خداحافظی خود از دنیای کشتی را مطرح کرد.

رئیس هیئت کشتی استان فارس تصریح کرد: با پیگیری‌هایی که توسط هیئت کشتی این استان و علاقمندان و پیشکسوتان به این ورزش انجام گرفت، نوروزی متقاعد شد در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

عرب در پایان بدون اشاره به هدایای اهدا شده به نوروزی خاطر نشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط هیئت کشتی استان فارس برخی از وعده‌ها به نوروزی از سوی مسئولان استانی تحقق یافته و برخی دیگر در آینده نزدیک محقق می شود.

این موارد در صورتی از سوی عرب، رئیس هیئت کشتی فارس مطرح می شود که نوروزی در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف و صداوسیما موضوع خداحافظی خود از دنیای قهرمانی را مطرح کرد اما به نظر می رسد این موضوع بیشتر استفاده رسانه‌ای از سوی نوروزی برای محقق شدن وعده‌ها بوده است.