درمانگاه تخصصی ام اس در ساری راه اندازی می شود

فرهاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعریف بیماران خاص گفت: بیماریهای خاص به جمعی از بیماریها اطلاق می شود که صعب العلاج، غیر قابل درمان بوده و ضروری است بیماران تا پایانعمر تحت مراقبت های خاص و به طور مستمر تحت درمان قرار گیرند.

وی افزود: هزینه های درمان بیماران خاص بسیار گران بوده و خانواده ها را حتی با درآمد بالا را مستاصل می کند و شامل بیماران تالاسمی، هموفیلی، نارسایی مزمن کلیه و دیالیز، ام اس، سرطانها و بیماریهای صعب العلاج است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، مجموع بیماران خاص تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال90، پنج هزار و 800 بیمار عنوان کرد و افزود: از این تعداد دو هزار و 197 بیمار تالاسمی، 743 بیمار همودیالیزی، 11 بیمار دیالیز صفاقی، 204 بیمار هموفیلی، 860 بیمار ام اس، 390 بیمار پیوند کلیه، 12 بیمار پیوند کلیه و سه بیمار پیوند قلب هستند.

وی، تعداد بیماران سرطانی تحت پوشش دانشگاه را هزار و 385 نفر اعلام و افزود: 60 تخت برای بیماران سرطانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه وجود دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نظارت بر ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان جهت بیماران تالاسمی و هموفیلی در 13 مرکز درمانی را از دیگر اقدامات بخش درمان دانست.