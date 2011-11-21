نخستین کتاب جامع صنعت ساختمان مازندران منتشر می شود

سید رسول رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهت ساماندهی و ایجاد ارتباط موثر در میان شاغلان بخش ساخت و ساز استان، نخستین کتاب جامع صنعت ساختمان مازندران با همکاری بخش خصوصی تدوین شده است.

وی افزود: این کتاب که شامل اسامی تولید کنندگان مصالح ساختمانی استاندارد در استان، دفاتر طراحی و مشاوره، شرکتهای پیمانکاری، اجرا ، طراحی و نظارت و استادکاران ماهر ساختمانی بوده، همزمان با دهه مبارکه فجر منتشر و در اختیار فعالان بخش ساختمان قرار خواهد گرفت.

رسولی ابراز امیدواری کرد: چنین گامهایی بتواند ضمن افزایش کیفیت ساخت و سازها، زمینه خوداتکایی و بالندگی هرچه بیشتر این صنعت را در سطح استان فراهم کند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.