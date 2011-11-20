به گزارش خبرنگار مهر، تیره روزی‌های پرسپولیس با هدایت حمید استیلی همچنان ادامه دارد و با وجود اینکه 13 هفته از رقابت‌های لیگ برتر گذشته است اما هواداران و استیلی هنوز نتوانسته‌اند درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند.

پرسپولیس فصل یازدهم رقابت‌های لیگ برتر را در شرایطی آغاز کرد که با علی دایی هم در لیگ دهم موفقیتی کسب نکرده و حتی پنج شکست پیاپی باعث دلسردی هواداران شده بود و همین‌هایی که امروز علیه استیلی شعار می دهند و دایی را به رخ او می کشند، سال گذشته خواستار جدایی دایی از پرسپولیس بودند.

قصه حیا کن رها کن در پرسپولیس سال‌هاست که نقل دهان هواداران روی سکوهاست و از مدیرعامل گرفته تا سرمربی از این شعار در امان نبوده‌اند اما این فصل با وجود اینکه پرسپولیس شرایط خیلی بدی ندارد اما بازهم جو روی سکوها "خیلی" به ضرر کادر فنی این تیم است.

پرسپولیس فصل گذشته در ورزشگاه آزادی با هدایت علی دایی چهار گل از سپاهان شکست خورد و کسی صدایش در نیامد اما حالا که با استیلی مساوی گرفته است هواداران خواستار جدایی وی می شوند و شعارهایی علیه او سرمی دهند. این درست است که هوادار پیروزی می خواهد اما ظاهرا برخی اتفاقاتی خارج از مسائل فنی به دنبال برهم زدن آرامش روی سکوهاست.

با این حال این حق طبیعی هواداران است که بعد از 13 هفته از تیم‌شان انتظار داشته باشند در رده دهم جدول رده بندیی قرار نداشته باشد. این در حالی است که اعتراضات به نتایج سرخپوشان از همان روز اول آغاز شد و همین امر خود دلیلی بر این مدعاست که دست‌هایی در کار است تا حمید استیلی نیمکت سرخ ها را رها کند و برود.

امیر حاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اتفاقاتی که این روزها بر پرسپولیس می گذرد گفت: این موضوع نیاز به بحثی مفصل دارد که چرا اینقدر تماشاگران ما بی حوصله، بی‌میل و بی‌علاقه شده‌اند و در شرایط حساس به یاری تیم‌ نمی‌آیند. البته بخشی از آن به موارد فرهنگی و برخی دیگر به نتایج تیم‌های بستگی دارد.

این کارشناس فوتبال کشورمان در مورد تشویق نشدن تیم پرسپولیس در لحظات حساس توسط تماشاگرانش اضافه کرد: متاسفانه امروز وضعیت پرسپولیس از مرز مشکل گذشته و دچار بحران شده است. پرطرفدارترین باشگاه ایران نتایج ضعیفی را کسب و شرایط نابسامانی دارد و همین مسئله باعث می‌شود تماشاگران به جای حمایت از تیم خود، از دقیقه 80 ورزشگاه را ترک کنند.

جواد الله‌وردی هم در این خصوص تاکید کرد: نتایج اخیر باعث شده است تماشاگران به بی‌خیالی عادت کنند، باید به نوعی این عادت را از بین برد. تماشاگران به عشق موفقیت و پیروزی تیم‌شان به ورزشگاه می آیند اما در نهایت ناکامی تیم خود را می بینند که این اتفاق جالبی برای آنها نیست.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: تا مدتی هوادار با جان و دل تیمش را تشویق می‌کند ولی وقتی بارها شکست و ناکامی تیمش را می‌بیند، از باختن و تحقیر شدن ناراحت می‌شود و در نهایت واکنش مناسبی از خود نشان نمی‌دهد.

به هر حال پرسپولیس هنوز در وضعیت بحرانی قرار دارد و ظاهرا محمد رویانیان به عنوان مدیرعاملی که به تازگی مدیریت این باشگاه را برعهده گرفته است نمی خواهد با درخواست‌های حمید استیلی برای رفتن موافقت کند. استیلی پس از تساوی برابر سپاهان تاکید کرد که دو بار از رویانیان خواسته است تااز پرسپولیس برود اما با درخواست او مخالفت شده است.

حال سئوال این است که چرا رویانیان با رفتن حمید استیلی مخالفت می کند؟ آیا او می خواهد ثابت کند که استیلی با گذشته زمان تیمش را آماده مسابقات و کسب پیروزی و موفقیت می کند؟ آیا او گزینه شایسته‌ای برای جایگزینی استیلی ندارد؟ آیا او می خواهد تا نیم فصل صبر کند و بعد گزینه‌اش را معرفی کند؟ همه این پرسش‌ها فعلا بی پاسخ مانده و مدیرعامل سرخپوشان تاکید دارد که همچنان به حمایت خود از حمید استیلی ادامه دهد.

این در حالی است که تا پایان نیم فصل اول لیگ یازدهم تنها چهار هفته دیگر باقی مانده است و با روندی که پرسپولیس در جمع آوری امتیازات طی می کند قطعا در نیم فصل دوم با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. به این مسائل باید طاقت کاملا از بین رفته هواداران را هم اضافه کرد که دیگر تحمل یک شکست را هم ندارند و ممکن است شعارهای‌شان رنگ و لعاب دیگری به خود بگیرد.