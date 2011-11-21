منطقه حفاظت شده قیصری در خطر نابودی/ تجهیز کارگاه برای ساخت سد

هومان خاکپوردر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منطقه قیصری در منطقه کوهرنگ و اردل از حوضه آبخیز کارون بزرگ واقع شده که در سال 1380 به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شده و پنج سال بعد به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرد.

وی افزود: منبع اصلی تأمین آب این منطقه رودخانه شهریاری(آب کوهرنگ) است که با طول تقریبی 15 کیلومتر، منطقه را به دو قسمت تقسیم می کند.

یک فعال محیط زیست و منابع طبیعی در چهار محال و بختیاری تاکید کرد: وضعیت توپوگرافی و کوهستانی(ارتفاع 1800 متر تا 3550 متر از سطح دریا) منطقه سبب ایجاد میکروکلیماهای متعددی شده که تنوع زیستی گیاهی و جانوری ارزشمندی را به ارمغان داشته و گله های کل و بز، پرندگان و آبزیان زیادی را در خود جای داده است.

هومان خاکپور بیان داشت: منطقه حفاظت شده قیصری به دلیل برخورداری از ظرفیتهای کم نظیر طبیعت گردی، در راستای برنامه های واگذاری تصدی های مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست به بخش خصوصی، انتخاب و در دستور کار محیط زیست استان چهار محال و بختیاری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی قرار دارد.

وی بیان داشت: به لحاظ شرایط ویژه منطقه که ناشی از تعداد و تنوع زیستی جانوری آن است، هرگونه تغییر در حیات هیدرولوژیکی رودخانه کوهرنگ و ایجاد تنش آبی در منطقه، می تواندخطرات و تهدیدهای بیشتری را نسبت به سایر مناطق حاشیه این رودخانه، برای حیات وحش منطقه به دنبال داشته باشد و تهدیدی برای حیات وحش این منطقه باشد.

وی عنوان کرد: شروع عملیات احداث سد در محل ورودی رودخانه کوهرنگ به "منطقه حفاظت شده قیصری" برای ذخیره و هدایت آب به داخل تونل سوم کوهرنگ برای انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های کارون به زاینده رود، وضعیت نگران کننده و تهدیدآمیزی را در این زیستگاه طبیعی ایجاد کرده و حیات زیستمندان جانوری منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در صورت عدم رعایت حق آبه طبیعی و آب مورد نیاز حیات هیدرولوژیکی این رودخانه، شاهد خسارتهای غیرقابل جبران محیط زیستی در این زیسگاه ارزشمند خواهیم بود.

تجهیز کارگاه قبل از اخذ مجوز ارزیابی لازم و بی توجه ای به قوانین و مقررات زیست محیطی

این فعال محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: هر چند که در این پروژه عمرانی هم به مانند اکثر پروژه های در دست اجرا، دستگاه اجرایی با کمترین مقاومتی همچنان جلوتر از سازمان حفاظت محیط زیست حرکت می کند و قبل اخذ مجوز ارزیابی لازم، بی توجه به قوانین و مقررات زیست محیطی تجهیز کارگاه کرده و عملیات اجرائی احداث سد را آغازکرده اند.

وی ادامه داد: انتظار است سازمان حفاظت محیط زیست کشور در اقدامی جامع بر بنیاد ملاحظات محیط زیستی، با اندوخته های آبی منطقه برخورد علمی داشته و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی خود، قبل صدور مجوز ارزیابی و اخذ تضمینهای لازم برای رعایت حق آبه طبیعی این رودخانه حیاتی، هرگونه فعالیت مکانیکی در منطقه را متوقف سازد تا برای چندمین بار شاهد طبیعت ستیزی و عملی نشدن تعهدات سدسازان در استان چهار محال و بختیاری نباشیم.

فعال محیط زیست و منابع طبیعی در چهار محال و بختیاری یادآور شد: در سالهای اخیر اتفاقات ناگوار و نگران کننده ناشی از عملی نشدن تعهدات مسئولان پروژه های سدسازی کارون 3 و 4 را در منطقه شاهد بوده ایم که با وجود پیگیریهای متعدد مسئولان و مردم منطقه، هنوز اقدام قابل توجه ای در راستای جبران خسارت در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته است.

هومان خاکپوراذعان داشت: به مطالبات عادی مردم نیز در زمینه تخریب زیرساخت های رفاهی و معیشتی، مثل قطع شدن جاده های دسترسی و دادن حق آبه در روستای بارز از توابع لردگان با اجرای سد کارون 3 ، خشک شدن چشمه مروارید و عدم تملک زمین های مردم در اثر احداث تونل سوم کوهرنگ و یا قطع شدن جاده قدیم خوزستان در آبگیری زود هنگام کارون 4 پاسخ داده نشده و نگرانی ها و مشکلات زیادی را برای مردم منطقه ایجاد کرده است.