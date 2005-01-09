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۲۰ دی ۱۳۸۳، ۹:۴۳

مدير عامل تراكتورسازي تبريز در گفت و گو با "مهر":

ميزان صادرات تراكتور سال آينده به 100 ميليون دلار مي رسد

امسال حدود 1100دستگاه تراكتور به ارزش 30 ميليون دلار به كشورهاي آفريقايي، عربي و شرق آسيا صادر خواهد شد و پيش بيني مي شود كه ميزان صادرات تراكتور در سال آينده به 100 ميليون دلار برسد.

مدير عامل تراكتورسازي تبريزدر گفت و گو با خبرنگاراقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: برنامه صادرات براي سال آينده پنج هزار دستگاه تراكتوربه ارزش 100 ميليون دلار است كه بطور عمده به كشورهاي آفريقايي صادر مي شود.

محسن عرب باغي با اشاره به ميزان توليد كارخانه تراكتورسازي تبريز افزود: از ابتداي سالجاري تاكنون 13 هزارو 349 دستگاه تراكتورمدل 285 و 399 توليد شده است كه اين ميزان تا پايان سال به 18 هزار دستگاه خواهد رسيد.

وي درباره راه اندازي خط مونتاژ شركت تراكتورسازي ايران در ونزوئلا تصريح كرد: در اول اسفند ماه سالجاري خط مونتاژ شركت تراكتورسازي ايران در ونژوئلا بطور رسمي راه اندازي خواهد شد. 

کد مطلب 146494

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