ميزان صادرات تراكتور سال آينده به 100 ميليون دلار مي رسد

امسال حدود 1100دستگاه تراكتور به ارزش 30 ميليون دلار به كشورهاي آفريقايي، عربي و شرق آسيا صادر خواهد شد و پيش بيني مي شود كه ميزان صادرات تراكتور در سال آينده به 100 ميليون دلار برسد.