به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی با بیان این مطلب افزود: از ابتدای فصل جاری کاری دشوار در تیم پرسپولیس داشتیم و در شرایطی کارم را در این تیم آغاز کردم که با مشکلات زیادی دست به گریبان بود و همیشه از سوی هواداران مورد نامهربانی قرار می‌گرفتم؛ البته تاکید می کنم نه همه هواداران بلکه گروهی از آنها.

به خاطر هواداران مشکلات را تحمل کردم

وی در ادامه افزود: در این مدت به عشق هواداران واقعی پرسپولیس مشکلات و سختی‌ها را تحمل کردیم. من احترام به هواداران را بر خود واجب می‌دانم و در همه حال در سخت‌ترین روزها نه به مردم و نه به هواداران و ... هیچ بی‌احترامی نکردم.

من فقط مشکل پرسپولیس هستم؟!

سرمربی تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: از همه هواداران واقعی پرسپولیس می‌خواهم تیم را تشویق کنند اما نمی‌دانم چرا برخی از آنها اینقدر با ما نامهربان هستند. در همین بازی با سپاهان از دقیقه 70 به بعد در حالی که تیم ما خوب بازی می‌کرد شعارها شروع شد. نمی‌دانم دلیل این شعارها چیست، یعنی من فقط مشکل پرسپولیس هستم؟

با اصرار سرمربی پرسپولیس شدم

استیلی یادآور شد: زمانی که من به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شدم راضی نبودم که این مسئولیت را قبول کنم اما به اصرار مسئولان باشگاه و انتخاب کمیته فنی در نهایت پذیرفتم که به پرسپولیس بیایم. نمی‌خواستم سرمربی پرسپولیس شوم اما به من اصرار کردند که این مسئولیت را قبول کنم.

یادآوری مشکلات گذشته

وی به ذکر مشکلات پرسپولیس در جذب بازیکن و آماده سازی برای حضور در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، گفت: تعدادی از بازیکنان را می‌خواستیم که به دلایل مختلف نتوانستیم آنها را جذب کنیم. ما برای اولین بار با نیمی از تیم به اردو رفتیم و نه توانستیم خوب بدنسازی کنیم و نه کارهای تاکتیکی موثری انجام دهیم. هفت بازیکن ملی پوش و سه بازیکن جدید ما سه روز پیش از آغاز مسابقات لیگ به تمرینات آمدند؛ با این شرایط چطور می‌توانستیم لیگ را با پیروزی آغاز کنیم؟

اگر می دانستم این همه مشکل وجود دارد سرمربی پرسپولیس نمی شدم

سرمربی تیم پرسپولیس ضمن یادآوری اینکه از دقیقه 40 نخستین دیدار این تیم در لیگ برتر مقابل ملوان شعارهای هواداران علیه او آغاز شده است، گفت: می‌دانستم کار سختی در پرسپولیس پیش رو دارم اما اگر پیش بینی می‌کردم این همه با مشکلات روبرو می‌شوم محال بود مسئولیت تیم را قبول کنم.

استیلی در ادامه مدعی شد تیمش در شرایطی نابرابر با دیگر تیم‌ها لیگ را آغاز کرده و افزود: در طول فصل نتوانستم برای مدت مشخص تمامی بازیکنانم را در اختیار داشته باشم تا بتوانم مشکلات را برطرف کنیم. امیدوارم در فرصت پیش رو و اینکه تیم ملی تا اسفند ماه بازی ندارد فرصتی پیدا کنیم تا تیم را به وحدت تاکتیکی برسانیم.

این تیم همان تیم فصل گذشته است

وی در ادامه از وجود حواشی مخرب در بیرون این تیم یاد کرد و گفت: این تیمی که امروز هواداران از آن انتقاد می کنند همان تیم فصل گذشته است و فقط کریمی و اولادی به آن اضافه شده اند.

استیلی یادآور شد: اینکه می‌گویند من از قبل قرار بوده جانشین دایی شوم درست نیست. همه ساله حرف از این بود که من سرمربی پرسپولیس شوم اما قسمت و افتخار نصیبم نشده بود که این مسئولیت را قبول کنم اما امسال سرانجام این مسئولیت به من سپرده شد.

مشکلات زیادی دارم اما نمی توانم خیلی از آنها را بگویم

"در تیم پرسپولیس با مشکلات زیادی دست به گریبانم که نمی‌توانم خیلی از آنها را بازگو کنم"، استیلی با بیان این جمله افزود: ‌بازیکنان پرسپولیس در مصاف با سپاهان هرچه داشتند، گذاشتند. ما با تیم کوچکی بازی نمی‌کردیم که هواداران انتظار داشته باشند با اختلاف زیاد پیروز شویم. ما با تیمی بازی کردیم که قهرمان دو دوره اخیر لیگ برتر بوده، قهرمان آسیا را در دو بازی رفت و برگشت شکست داده و برخلاف ما بازیکنان این تیم 20 روز در اختیار سرمربی‌شان بودند اما ما ناچار بودیم ملی پوشان خود را با یک روز استراحت به مصاف سپاهان بفرستیم. آیا هواداری که از تیم انتقاد می کند این مشکلات را می داند؟

عملکرد مدافعان ما خوب بود

استیلی عملکرد مدافعان تیمش در مصاف سپاهان را مطلوب توصیف کرد و گفت: در غیاب شیث رضایی و محمد نصرتی ترکیب خط دفاعی ما دگرگون شده بود اما با این حال مدافعان ما مقابل تیم پنجم لیگ که از نظر گلزنی در جدول رده بندی سوم است، گلی را دریافت نکردند. من از عملکرد آنها راضی هستم و امیدوارم در بازی های آینده حتی بهتر از این هم بازی کنند.

از بهترین نفرات به موقع استفاده می کنم

وی در واکنش به این موضوع که چرا از برخی بازیکنان به مانند مهرداد اولادی و جواد کاظمیان بخوبی استفاده نمی کند، گفت: من از بهترین نفرات و به موقع استفاده می‌کنم البته این را می پذیرم که ما هم در کار خود اشتباهاتی داریم که باید برطرف کنیم. متاسفانه در طول فصل با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده‌ایم که باعث شده به ترکیب اصلی نرسیم.

چهار تا پنج بازیکن جدید جذب می کنیم

سرمربی تیم پرسپولیس محدودیت تعداد بازیکنان را از دیگر مشکلات پرسپولیس خواند و گفت: برای حل مشکلات و کمبودها در نیم فصل چهار تا پنج بازیکن را به ترکیب خود اضافه خواهیم کرد.

بحران را پشت سر گذاشته‌ایم

استیلی با طرح این مدعا که تیمش بحران را پشت سر گذاشته است، گفت: در شش بازی گذشته فقط یک شکست داشته‌ایم این نشان می دهد که تیم روند صعودی داشته است.

تخریب کردن آسان است

وی با ذکر این جمله که تخریب کردن خیلی آسان است اما ساختن زمان می برد و دشوار است، افزود: به تیمی که در اختیار دارم اعتقاد دارم. من مانده‌ام تا پرسپولیس را درست کنم و اگر اعتقادی غیر از این داشتم می رفتم. باید تیم را در اختیار داشته باشم تا بتوانم آن را درست کنم. شما توجه کنید تیم ملی برای دیدار با اندونزی یک هفته تمرین می کند اما ما با یک جلسه تمرین باید به دیدار سپاهان برویم. آیا این دو شرایط با هم قابل مقایسه است.

استیلی شرایط دو تیم استقلال و پرسپولیس را متفاوت خواند و گفت: مزیت استقلال نسبت به پرسپولیس این بود که فصل را با پیروزی آغاز کرد و همین مسئله باعث شد شرایط این تیم متفاوت از ما باشد.

هواداران کاستی‌ها را بدانند و بعد انتقاد کنند

وی هواداران واقعی پرسپولیس را به افرادی تشبیه کرد که در سختی‌ها و ناکامی‌ها کنار تیم خود هستند و افزود: 25 سال است در فوتبال حضور دارم به عشق این مردم و هواداران سرم شکسته، ابرویم پاره شده و بارها دچار مصدومیت شدم. از همین هواداران انتظار دارم مشکلات ما را بدانند و بعد قضاوت و انتقاد کنند.

وی امیدوارانه از آینده پرسپولیس یاد کرد و گفت: حسین بادامکی پیش از این گفته بود تیم ما سال گذشته در پنج بازی پی در پی شکست خورد اما تا این اندازه که امروز روی ما فشار است به تیم فشار نیامده. خدا می داند که من چه شرایط سختی را تحمل می‌کنم و هر کاری که از دستم بر بیاید برای موفقیت پرسپولیس انجام می‌دهم.

توقعات از پرسپولیس بالاست

سرمربی تیم پرسپولیس افزود: توقعات از تیم پرسپولیس خیلی بالاست. هواداران باید به اندازه توان و پتانسیلی که تیم دارد توقع داشته باشند.

کاری به سکوها ندارم

استیلی ضمن انتقاد از جوی که بر سکوهای ورزشگاه آزادی حاکم است، گفت: من به سکوها و اینکه لیدرها چه می‌گویند توجه نمی‌کنم چرا که اگر بخواهم به این موارد توجه کنم نمی‌توانم به مسائل فنی بپردازم.

خیلی تنهام

وی در ادامه افزود: خیلی تنهاهستم و مشکلات زیادی را تحمل می‌کنم خصوصاً در روزهای شکست و ناکامی. در این روزها هیچکس از من حمایت نمی‌کند و همه از من انتقاد می‌کنند.

خودم خواستم باقری بیاید

سرمربی پرسپولیس در عین حال از رویانیان و کاشانی به دلیل حمایت‌های‌شان تشکر کرد و در خصوص حضور کریم باقری در تمرینات تیم پرسپولیس گفت: 4 هفته پیش با باقری حرف زدم. او علاقه داشت کنار بچه‌های تیم تمرین کند. کریم مایل نبود پست و مسئولیتی داشته باشد و تنها تمایل داشت کنار بازیکنان باشد که خوشبختانه از هفته گذشته در تمرینات حضور یافت.

"اصلا این نیست که کریم باقری یک گزینه برای جانشینی من باشد"، استیلی که با برنامه ورزش از نگاه دو گفتگو می کرد، با بیان این جمله افزود: من شفاف حرف می‌زنم و کاری به مسایل جانبی ندارم. کریم آدمی نیست که دنبال پست و مقام باشد. او آمده کنار ما باشد و با خواست من در تمرینات حضور می‌یابد.

وی در خصوص جدایی سعید عزیزیان و بیژن عزیزی از کادر فنی تیم پرسپولیس گفت: عزیزیان برای تیم پرسپولیس خیلی زحمت کشید اما در 13 هفته گذشته تیم ما درون دروازه شرایط خوبی نداشت و در جلسات کمیته فنی به این جمع بندی رسیدیم که یک مربی دروازه بانان جدید جانشین عزیزیان شود. در این رابطه به پیشنهاد آقای پروین با عابدزاده مذاکره کردیم که پست مربیگری دروازه‌بانان را قبول نکرد. فعلا "زومدیک" دروازه‌بانان را تمرین می‌دهد تا این که در آینده نزدیک یک مربی دروازه‌بانان که هنوز مشخص نیست داخلی است یا خارجی به جمع ما اضافه شود.

استیلی در ادامه افزود: آقای بیژن عزیزی نیز در کادر فنی ما حضور داشت اما من هفته گذشته که برای شرکت در مراسم بهترین‌های اخلاق فوتبال ایران به مشهد سفر کردم در بازگشت متوجه شدم او به دلیل عدم توافق با مسئولان باشگاه قرارداد امضا نکرده و از پرسپولیس جدا شده است. امیدوارم مشکلات برطرف شده و بتوانیم بازهم از وجود این مربی خوب در کنار خود استفاده کنیم.

باشگاه مختار است با هر گزینه‌ای که مدنظر دارد مذاکره کند

وی در پاسخ به این سئوال که مذاکره مسئولان باشگاه پرسپولیس با مربیان خارجی روی کار شما تاثیر نمی‌گذارد، گفت: نمی شود بگویم تاثیر نمی‌گذارد. باشگاه مختار است با هر گزینه‌ای که مدنظر دارد مذاکره کند اما بهتر است این کار مخفیانه باشد نه اینکه همه از آن باخبر شوند. من هیچ اعتراضی به این مسائل ندارم و اگر بگویند مربی جدید آمده خیلی راحت می‌روم و حتی ناراحت هم نمی‌شوم اما بهتر است این مسائل علنی نشود.

دو بار از رویانیان خواستم با جدایی‌ام موافقت کند

سرمربی تیم پرسپولیس با یادآوری اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس ظاهرا برای فصل آینده به دنبال سرمربی هستند،‌ گفت: بعد از بازی با فجر سپاسی که پیروز شدیم به آقای رویانیان گفتم اجازه دهید من از پرسپولیس بروم که ایشان مخالفت کردند. یک بار دیگر هم که شرایط بسیار سختی داشتم از آقای رویانیان خواستم به من اجازه جدایی بدهند که باز هم تاکید کرد بمانم و کارم را ادامه دهم. جا دارد از حمایت‌های آقایان رویانیان و پروین تشکر کنم که با اعتقادی که به من دارند از کادر فنی پرسپولیس حمایت می کنند.

پروین در امور فنی دخالت نمی کند

استیلی در ادامه تاکید کرد: آقای پروین به هیچ عنوان در امور فنی تیم دخالت نمی‌کند. او به من مشورت می‌دهد اما این مشورت اجباری نیست و من خودم می‌خواهم که از نظرات ایشان استفاده کنم.

وی خاطرنشان کرد: به احتمال فراوان در سه پست سانترفوروارد، هافبک دفاعی و دفاع کناری بازیکن جذب خواهیم کرد و اگر محرومیت شیث و نصرتی بلند مدت باشد یک دفاع میانی مناسب نیز به خدمت خواهیم گرفت.

مهدی کیانی در آستانه حضور در پرسپولیس

سرمربی تیم پرسپولیس از حضور مهدی کیانی در تمرینات این تیم خبر داد و گفت: با بازیکن تیم تراکتورسازی به توافق رسیده‌ایم و به احتمال فراوان او طی دو سه روز آینده در تمرینات تیم پرسپولیس حضور می‌یابد.

آینده نامشخص در پرسپولیس

استیلی آینده خود در تیم پرسپولیس را نامشخص خواند و گفت: ‌در فوتبالی که تصمیم گیری‌ها کوتاه مدت است و غیرقابل پیش بینی مشخص نیست در پرسپولیس بمانم یا نه. اما به گونه‌ای کار خواهم کرد که تا پایان قراردادم در پرسپولیس بمانم. من هم شنیده‌ام که تا نیم فصل وقت دارم اما کسی از باشگاه به من نگفته تا چه زمانی فرصت خواهم داشت.

فرصت به بازیکنان پرسپولیس تا نیم فصل

وی خاطرنشان کرد: تا نیم فصل بازیکنانی که بتوانند با ما هماهنگ شوند در پرسپولیس می‌مانند در غیر این صورت آنها را از ترکیب کنار می گذاریم و نفرات جدید به خدمت در می‌آوریم. مطمئن باشید با آمدن بازیکنان جدید تیم ما درست می‌شود.

سرمربی تیم پرسپولیس در خاتمه تصریح کرد: هرچه دارم از مردم است و در سخت‌ترین شرایط به آنها بی‌احترامی نکرده‌ام در اینجا باز هم از مردم بابت اینکه گاهی اوقات آنها را ناراحت کرده‌ام عذرخواهی می کنم و تلاش خواهم کرد پرسپولیس را آن طور که آنها می‌خواهند درست کنم.