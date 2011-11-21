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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۸

حجت الاسلام الهیان:

کتابچه تبلیغ در بروجن توزیع شد

کتابچه تبلیغ در بروجن توزیع شد

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: کتابچه" تبلیغ" ویژه ماه محرم بین روحانیون این شهرستان توزیع شد.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالب این کتابچه پیرامون محرم درپنج فصل گردآوری شده است.

وی تأکید کرد: افق‌های تعزیت، از حماسه حسینی(ع) تا حماسه خمینی(ره)، هجوم، دست‌های تهی و اخبار سرفصل مطالب این کتابچه است.
 
رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تصریح کرد: توصیه‌های مراجع عظام به هیئت‌ها، عاشورا خاستگاه انقلاب اسلامی، هجوم به باورهای دینی و عاشورایی، عرفان و شبه عرفان از جمله مطالب  دیگراین کتابچه است.
 
وی گفت: با توجه به اینکه مطالب این کتابچه پیرامون محرم است روحانیون می توانند از مطالب آن در مجالس سخنرانی استفاده کنند.
 
این کتابچه توسط جامعه مدرسان حوزه علمیه‌ قم و مدیریت سیاسی تهیه شده است.
 
کد مطلب 1464944

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