شهرداریهای چهارمحال و بختیاری 15 رتبه برتر نمایشگاه جامع شهری کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شاکریان اظهار داشت: شهرداریهای استان در شاخصهای توسعه وعمران شهری، غرفه آرایی ، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و پژوهش، خدمات شهری، حمل و نقل، شهرداری الکترونیک و سرمایه گذاری و مشارکت مردمی موفق به کسب رتبه برتر شده اند.

وی بیان داشت: شهرداریهای استان با کسب تجارب فراوان از این نمایشگاه در فرصتهای عرضه دستاوردها که در آینده بوجود می آید، قطعا قوی تر عمل خواهند کرد.

مسئول هماهنگی نمایشگاه و مسئول غرفه معاونت عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آگاهی شهرداریها از فناوریهای نوین و تجهیز آنها به این فناوری اصلی ترین هدف شرکت در دومین نمایشگاه جامع شهری بود، که میسر شد.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه مشخص شد شهرداریها با چه مسائل و محدودیتهایی روبه رو هستند و چه نقاط ضعفی را پشت سر گذاشته و چه چالشها و فرصتهایی را در پیش روی دارند.