  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۰

شاکریان:

شهرداریهای چهارمحال و بختیاری 15 رتبه برتر نمایشگاه جامع شهری کسب کردند

شهرداریهای چهارمحال و بختیاری 15 رتبه برتر نمایشگاه جامع شهری کسب کردند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مسئول هماهنگی نمایشگاه و مسئول غرفه معاونت عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری از حضور حداکثری و کسب ۱۵ رتبه برتر توسط شهرداریهای استان چهار محال و بختیاری در دومین نمایشگاه جامع شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شاکریان اظهار داشت: شهرداریهای استان در شاخصهای توسعه وعمران شهری، غرفه آرایی ، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و پژوهش، خدمات شهری، حمل و نقل، شهرداری الکترونیک و سرمایه گذاری و مشارکت مردمی موفق به کسب رتبه برتر شده اند.

وی بیان داشت: شهرداریهای استان با کسب تجارب فراوان از این نمایشگاه در فرصتهای عرضه دستاوردها که در آینده بوجود می آید، قطعا قوی تر عمل خواهند کرد.

مسئول هماهنگی نمایشگاه و مسئول غرفه معاونت عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آگاهی شهرداریها از فناوریهای نوین و تجهیز آنها به این فناوری اصلی ترین هدف شرکت در دومین نمایشگاه جامع شهری بود، که میسر شد.

وی بیان داشت: در این نمایشگاه مشخص شد شهرداریها با چه مسائل و محدودیتهایی روبه رو هستند و چه نقاط ضعفی را پشت سر گذاشته و چه چالشها و فرصتهایی را در پیش روی دارند.

کد مطلب 1464946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها