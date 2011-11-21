بازگشت یوونتوس به صدر جدول/ رم از سد لچه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس که بازی قبلی‌اش مقابل ناپولی به دلیل سیل لغو شده بود در این هفته موفق شد با نتیجه قاطع 3 بر صفر از سد پالرمو بگذرد و با وجود یک بازی کمتر بار دیگر به صدر جدول صعود کند.

در دیگر دیدار مهم شب گذشته رم در خانه خود موفق شد لچه را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد. شاگردان "لوئیس انریکه" در این دیدار فرصت‌های متعدد گلزنی را از دست دادند. "بویان کرکیچ"، مهاجم اسبق بارسلونا به تنهایی سه تا چهار موقعیت صددرصد گلزنی را از دست داد اما رم در پایان سه امتیاز بازی را از آن خود کرد و تا رده ششم جدول رده بندی بالا آمد.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

* بولونیا صفر - سسنا یک

گل: مارکو پارولو (84)

* پارما 2 - اودینزه صفر

گل‌ها: جاناتان لودوویک بیابیانی (58) و سباستین جووینکو (76)

* سیه نا 2 - آتالانتا 2

گل‌ها: گائتانو دی آگوستینو (44)، الساندرو گاتزی (87) برای سیه نا و ژرمن دنیس (15و 53) برای آتالانتا

* یوونتوس 3 - پالرمو صفر

گل‌ها: سیمونه په په (20)، الساندرو ماتری (48) و کلودیو مارکیزیو (65)

* جنوا یک - نوارا صفر

گل: میگل ولوسو (86)

اخراج: لوکا آنتونلی (43) از جنوا و ریکاردو مگیورینی (82) از نوارا

* کاتانیا یک - کیه وو 2

گل‌ها: سرجیو آلمایرون (78) برای کاتانیا و سیرجیو پیلیسیر (45) و پائولو سامارکو (73) برای کیه وو

* رم 2 - لچه یک

گل‌ها: میرالم پیانیچ (25) و فرناندو گاگو (54) برای رم و آندره آ برتولاچی (61)

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 22 امتیاز - تفاضل گل 11+ (یک بازی کمتر)

2- لاتزیو 22 امتیاز - تفاضل گل 8+

3- میلان 21 امتیاز - تفاضل گل 9+

4- اودینزه 21 امتیاز - تفاضل گل 7+

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18- لچه 8 امتیاز

19- نوارا 7 امتیاز

20- سسنا 6 امتیاز