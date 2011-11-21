چهار هزار پایگاه مقاومت بسیج در سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا عظیمی جاهد عصر یکشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: هزار و 800 پایگاه بسیج در محلات و مساجد حدود هزار و 800 گردان عاشورا و الزهرا دارند.
وی با بیان اینکه 19 گردان امام حسین (ع) نیز در سیستان و بلوچستان داریم که مکمل دسته های رزمی هستند، گفت: این گردان ها به همراه بیش از چهار هزار نفر نیروی مردمی از میان طوایف و عشایر مختلف، در زمینه تامین امنیت منطقه نقش موثری دارند.
وی افزود: این پایگاه ها و گردان ها در سال چهار رزمایش دارند که دو مورد در حوزه سرزمینی خود پایگاه مقاومت است یکی در مرکز بخش و دیگری نیز در ناحیه و مرکز شهرستان برگزار می شود.
فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: پنجم آذر ماه نیز بزرگ ترین رزمایش با حضور تمام پایگاه ها و گردان ها برگزار خواهد شد.
وی گفت: یکی از موفقیت های بسیج، سازندگی با توجه به رسالت اجتماعی و مشارکت مردمی است.
وی افزود: بسیج از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون در عرصه های مختلف امنیتی، سازندگی، علمی و پژوهشی توانسته دستاوردهای زیادی را کسب کند.
سردار جاهد اظهار داشت: امروز اگر هر دستگاهی با تفکر بسیجی حرکت کند جامعه به رشد و شکوفایی خواهد رسید.
وی با اشاره به حلقه های صالحین نیز گفت: ایجاد این حلقه ها در بسیج و سپاه یک اقدام ارزنده است زیرا تمام مسائلی را که یک جوان، دانشجو، دانش آموز، کارمند و... با آن سروکار دارد انتخاب کرده و توسط اساتید برجسته از جمله نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان به سوالات پاسخ داده می شود.
عوض علی فقیری رئیس ستاد هفته بسیج سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه شعار امسال هفته بسیج را، "بسیج، ولایت و بیداری اسلامی" عنوان کرد و سپس به تشریح برنامه های این هفته در استان پرداخت.
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