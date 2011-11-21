فرار هامبورگ از منطقه سقوط / اشتوتگارت از سد آگسبورگ گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ که رقابت‌های این فصل را بسیار بد آغاز کرده شب گذشته موفق شد با کسب پیروزی ارزشمند 2 بر صفر مقابل هوفنهایم تا حدودی خود را از منطقه سقوط دور کند. در این بازی ابتدا "پائولو گوئررو" در دقیقه 25 دروازه هوفنهایم را باز کرد و تیمش را یک بر صفر پیش انداخت.

در نیمه دوم بازی نیز "مارسل یانسن" در دقیقه 65 بازی گل دوم را برای هامبورگ به ثمر رساند تا خیال شاگردان "تورستن فینک" از این پیروزی خانگی و سه امتیاز آن راحت شود. هامبورگ با این پیروزی 13 امتیازی شد و تا رده چهاردهم جدول رده بندی بوندس‌لیگا صعود کرد.

در دیگر دیدار شب گذشته اشتوتگارت موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد تیم تازه وارد و قعرنشین آگسبورگ بگذرد. هر دو گل اشتوتگارت را در این بازی "مارتین هارنیک"، هافبک اتریشی این تیم به ثمر رساند. تک گل آوگسبورگ را نیز "توبیاس ورنر" در دقیقه 47 باز وارد دروازه اشتوتگارت کرد.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 28 امتیاز

2- دورتموند 26 امتیاز - تفاضل گل 18+

3- مونشن گلادباخ 26 امتیاز - تفاضل گل 11+

4- شالکه 25 امتیاز

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16- نورنبرگ 12 امتیاز

17- فرایبورگ 11 امتیاز

18- آگسبورگ 8 امتیاز