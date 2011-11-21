لیورپول در "استمفوردبریج" چلسی را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازی که در حضور نزدیک به 42 هزار تماشاگر ورزشگاه "استمفوردبریج" برگزار شد ابتدا شاگردان "کنی دالگلیش" در دقیقه 33 بازی توسط "مکسی رودریگز"، هافبک آرژانتینی خود به گل رسیدند تا نیمه نخست با برتری لیورپول به پایان برسد.

در نیمه دوم چلسی برای به تساوی کشاندن بازی فشار زیادی روی دروازه لیورپول وارد کرد و در نهایت در دقیقه 55 روی حرکت "فلورن مالودا" و ارسال عرضی او در محوطه جریمه لیورپول "دانیل استوریچ" موفق شد دروازه "پپه رینا" را باز کند و بازی را به تساوی بکشاند.

اما این پایان کار نبود و در حالی که سه دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود، "گلن جانسون"، مدافع لیورپول موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند و در نهایت تیم میهمان سه امتیاز شیرین خارج از خانه را کسب کند. این دومین شکست خانگی پیاپی چلسی در این فصل محسوب می شود. آبی پوشان لندنی فصل گذشته نیز در استمفوردبریج مقابل لیورپول بازی را واگذار کردند.

لیورپول با این پیروزی 22 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به چلسی و تاتنهام در رده ششم جدول رده بندی قرار گرفت.

جدول رده بندی:

1- منچسترسیتی 34 امتیاز

2- منچستریونایتد 29 امتیاز

3- نیوکاسل 25 امتیاز

4- چلسی 22 امتیاز

------------------------------------

18- بولتون 9 امتیاز

19- بلکبرن 7 امتیاز

20- ویگان 6 امتیاز