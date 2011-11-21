بیلبائو در خانه سویا پیروز شد/ بازی گرانادا - رئال مایورکا نیمه کاره ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا روز یکشنبه 6 بازی برگزار شد که طی آن تیم‌های اسپورتینگ گیخون، اتلتیک بیلبائو و اتلتیکومادرید مقابل حریفان خود به برتری رسیدند، دو بازی به نتیجه تساوی انجامید و یک دیدار نیز نیمه کاره رها شد.

در یکی از حساس‌ترین دیدارهای شب گذشته تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو در خانه سویا با نتیجه 2 بر یک به برتری رسید و با 17 امتیاز به رده ششم جدول صعود کرد. برای اتلتیک بیلبائو در این بازی خارج از خانه آندونی ایرائولا (6) و اسکار دی مارکوس (71) گل زدند و تک گل تیم سویا نیز توسط خسوس ناواس در دقیقه 15 به ثمر رسید.

عصر یکشنبه همچنین تیم اوساسونا درحالی جواد نکونام را 80 دقیقه در ترکیب خود داشت در خانه مقابل تیم رایووایه کانو به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد تا 15 امتیاز به رده یازدهم جدول رده بندی لالیگا سقوط کند.

آخرین دیدار روز دوم از هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا با حوادثی همراه بود. در این دیدار که بین تیم‌های گرانادا و مایورکا برگزار شد، کمک داور اول مسابقه توسط تماشاگری نوجوان مصدوم شد تا داور بازی را نیمه کاره رها کند.

این بازی تا دقیقه 61 با برتری 2 بریک تیم گرانادا دنبال می شد تا اینکه "ژاوی آگوئیلار"، کمک داور اول بازی با چتری که از سوی تماشاگران به سمتش پرتاب شد از ناحیه صورت دچار مصدومیت شد. پس از این حادثه "کلوس گومز"، داور مسابقه دو تیم را به رختکن فرستاد تا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص این بازی رای دهد.

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا به شرح زیر است:

* رئال سوسیداد صفر - اسپانیول صفر

* اوساسونا صفر - رایووایه‌کانو صفر

* اسپورتینگ گیخون 2 - ختافه یک

گل‌ها: اسکار ترخو (45)، ناچو نووو (89) برای گیخون و نیکلاس میکو (35) برای ختافه

اخراج: عبدالغزیز بارادا (61) از ختافه

* سویا یک - اتلتیک بیلبائو 2

گل‌ها: خسوس ناواس (15) برای سویا و آندره ایرائولا (6) و اسکار دی مارکوس (71) برای بیلبائو

* اتلتیکومادرید 3 - لوانته 2

گل‌ها: لوئیز میگوئل آفونسو (68)، آدریان لوپز (75) و دیه گو (83) برای اتلتیکومادرید و ژاوی تورس (72) و روبن سوارز (90) برای لوانته

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 31 امتیاز

2- بارسلونا 28 امتیاز

3- والنسیا 24 امتیاز

4- لوانته 23 امتیاز

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18- راسینگ سانتاندر 9 امتیاز - تفاضل گل 8- (یک بازی کمتر)

19- گرانادا 9 امتیاز - تفاضل گل 8- (یک بازی کمتر)

20- رئال سوسیداد 9 امتیاز - تفاضل گل 9-