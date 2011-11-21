همایش شعر و موسیقی اقوام استانهای شمالی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش صبح دوشنبه با حضور پرشور شهروندان آملی در سالن علامه میرحیدر آملی شهرداری این شهر برگزار شد.

در این همایش چهار گروه هنری از استانهای شمالی حدود 20 برنامه فرهنگی و هنری شامل شعر خوانی، اجرای موسیقی های محلی اقوام، رقص خنجر ترکمن صحرا، موسیقی گیلکی و آواهای مازندرانی توسط موسیقی گروه دیلمان دادو گیلان، رقص خنجر آلادای گلستان، گروه صفی الدین مازندران، گروه نواجش مازندران و گروه لارو مازندران اجرا کردند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل، در این همایش توجه و تقویت فرهنگ بومی را به عنوان فرهنگ دینی درجامعه و تاثیر گذار دانست.

محمد محمدی با اشاره به اینکه فرهنگ بومی در راستای فرهنگ ملی است افزود: در سنت و آئین ما که ریشه در گذشته دارد در سرشت و فطرت هر مازندرانی است.

وی، برگزاری همایش شعر و موسیقی اقوام خطه شمال را بستری مناسب در راستای فرهنگ بومی دانست و تصریح کرد: باید سرمایه های فرهنگی استان را حفظ و در جهت معرفی آن همه استعدادهای هنری استان پای کار باشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل ادامه داد: اگر بخواهیم نقاط قوت حوزه های فرهنگی را آسیب شناسی کنیم ، باید حوزه های فرهنگ بومی و محلی را تقویت و احیا کنیم.