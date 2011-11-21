  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۱

رضایی اعلام کرد:

تنها 20 درصد شهروندان ساروی عوارض نوسازی پرداخت می کنند

تنها 20 درصد شهروندان ساروی عوارض نوسازی پرداخت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر ساری گفت: تنها 20 درصد از شهروندان ساروی در پرداخت عوارض نوسازی مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی فرح آبادی شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری اظهار داشت: ریشه اعتماد مردم در شهرداری ساری بسیار پایین بوده و مردم تمایل به وصول مطالبات شهرداری را ندارند.

رضایی گفت: شهرداری باید به سازمان عمران در احداث پروژهای شهری کمک بیشتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به مطالبه چهار میلیارد تومانی سازمان عمران از شهرداری در برخی موارد حتی قادر به خرید مصالح نیست و شرایط خوبی این سازمان در حال حاضر ندارد.

رضایی فرح آبادی افزود: سازمان عمران در طی هفته گذشته در منطفه سه ساری مشغول به کار بوده و در منطقه دو ساری از سه راه جویبار تا میدان امام آسفالت کلی خیابان توسط این سازمان شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: علیرغم احداث پل میدان ولی عصر همچنان ترافیک شدیدی در دور میدان وجود دارد که باید توسط شهرداری بررسی و رفع شود.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1464958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها