  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

باقری اعلام کرد:

تنها 50 درصد پروژه های عمرانی ساری اجرایی شده است

تنها 50 درصد پروژه های عمرانی ساری اجرایی شده است

ساری - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر ساری گفت: تنها 50 درصد پروژه های عمرانی در سطح شهر ساری طی دوره سوم شورا عملیاتی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال باقری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری اظهار داشت: اجرای پروژه های عمران شهری در دوره سوم فعالیت شورا شتاب بیشتری گرفته است.

وی اظهار داشت: ترمیم معابر و حفاری  توسط دستگاه حفار صورت گرفته و شهرداری هیچ نقشی  در آن ندارد که  تمام مردم آن را متوجه شهرداری می دانند و مورد هجوم قرار می گیرد.

باقری گفت: فرماندار در شهرمی تواند بین دستگاها هماهنگ کند تا قبل از آسفالت دستگاهای برق، آب وفاضلاب، مخابرات و گاز عملیات حفاری خود را انجام دهند.

وی اظهار داشت: زمینی در مرکز شهر در ابتدای خیابان خاقانی وجود دارد و بلاتکلیف و بدون حصار باقی مانده که شهرداری باید ورود کند تا تکلیف این زمین در وسط شهر مشخص شود.

باقری یادآورشد: شهرداری و سازمان عمران باید زمینه را برای مراسم سوگواری ماه محرم تدارک دیده و معابر و پیاده روهای شهر و ورودی خروجی مساجد را ترمیم و رفع کنند.

عضوشورای اسلامی شهر ساری گفت: بازار رضوی که کار عملیاتی در آن صورت گرفته باید برای کاهش ترافیک و رفاه شهروندان درجنوب شهر ساری به بهره برداری برسد.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1464960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها