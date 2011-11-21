تنها 50 درصد پروژه های عمرانی ساری اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال باقری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری اظهار داشت: اجرای پروژه های عمران شهری در دوره سوم فعالیت شورا شتاب بیشتری گرفته است.

وی اظهار داشت: ترمیم معابر و حفاری توسط دستگاه حفار صورت گرفته و شهرداری هیچ نقشی در آن ندارد که تمام مردم آن را متوجه شهرداری می دانند و مورد هجوم قرار می گیرد.

باقری گفت: فرماندار در شهرمی تواند بین دستگاها هماهنگ کند تا قبل از آسفالت دستگاهای برق، آب وفاضلاب، مخابرات و گاز عملیات حفاری خود را انجام دهند.

وی اظهار داشت: زمینی در مرکز شهر در ابتدای خیابان خاقانی وجود دارد و بلاتکلیف و بدون حصار باقی مانده که شهرداری باید ورود کند تا تکلیف این زمین در وسط شهر مشخص شود.

باقری یادآورشد: شهرداری و سازمان عمران باید زمینه را برای مراسم سوگواری ماه محرم تدارک دیده و معابر و پیاده روهای شهر و ورودی خروجی مساجد را ترمیم و رفع کنند.

عضوشورای اسلامی شهر ساری گفت: بازار رضوی که کار عملیاتی در آن صورت گرفته باید برای کاهش ترافیک و رفاه شهروندان درجنوب شهر ساری به بهره برداری برسد.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.