12 هزار دانش آموز مازنی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن نجیب زاده شامگاه یکشنبه در جلسه نخبگان بسیجی اظهار داشت: این تعداد دانش آموز برای گذراندن درس آمادگی دفاعی از تاریخ 14 مهر تا 23 آبان به سرزمین نور اعزام شدند.

وی اظهار داشت: اعزام مابقی دانش آموزان به واسطه کمبود اعتبار برای مدتی کوتاه مسکوت مانده و مجددا از سرگرفته می شود.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان مازندران با اشاره به اینکه تولید محتوا با ذائقه دانش آموزان از اهداف اصلی تشکیل این سازمان بوده است، تصریح کرد: تحول در متون و محتوای درس آمادگی دفاعی باید ایجاد شود.

نجیب زاده با بیان اینکه برای نخستین بار خاطرات 25 شهید فرهنگی و دانش آموز استان در قالب بسته فرهنگی بین دانش آموزان اعزامی به مناطق عملیاتی جنوب کشور توزیع می شود، یادآور شد: شکل گیری حلقه های صالحین در مدارس و ادارات در مقابله با جنگ نرم دشمن اثرگذار بوده است.

وی از ساماندهی هزار و 500 فرهنگی بسیجی استان در قالب طرح صالحین خبر داد و افزود: باورهای بسیجی دانش آموزان و فرهنگیان باید از طریق نسلها برای آحاد جامعه فرهنگ سازی شود.

وی افزود: فعالیت فرهنگیان بسیجی در حوزه بیداری اسلامی باید احصا و مدیریت شود.

بیش از یک سوم جمعیت سه میلیونی مازندران در اقشار مختلف عضو بسیج مستضعفان هستند.