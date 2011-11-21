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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۹

نجیب زاده اعلام کرد:

12 هزار دانش آموز مازنی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

12 هزار دانش آموز مازنی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان مازندران از اعزام 12 هزار دانش آموز این استان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن نجیب زاده شامگاه یکشنبه در جلسه نخبگان بسیجی اظهار داشت: این تعداد دانش آموز برای گذراندن درس آمادگی دفاعی از تاریخ 14 مهر تا 23 آبان به سرزمین نور اعزام شدند.

وی اظهار داشت: اعزام مابقی دانش آموزان به واسطه کمبود اعتبار برای مدتی کوتاه مسکوت مانده و مجددا از سرگرفته می شود.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان مازندران با اشاره به اینکه تولید محتوا با ذائقه دانش آموزان از اهداف اصلی تشکیل این سازمان بوده است، تصریح کرد: تحول در متون و محتوای درس آمادگی دفاعی باید ایجاد شود.

نجیب زاده با بیان اینکه برای نخستین بار خاطرات 25 شهید فرهنگی و دانش آموز استان در قالب بسته فرهنگی بین دانش آموزان اعزامی به مناطق عملیاتی جنوب کشور توزیع می شود، یادآور شد: شکل گیری حلقه های صالحین در مدارس و ادارات در مقابله با جنگ نرم دشمن اثرگذار بوده است.

وی از ساماندهی هزار و 500 فرهنگی بسیجی استان در قالب طرح صالحین خبر داد و افزود: باورهای بسیجی دانش آموزان و فرهنگیان باید از طریق نسلها برای آحاد جامعه فرهنگ سازی شود.

وی افزود: فعالیت فرهنگیان بسیجی در حوزه بیداری اسلامی باید احصا و مدیریت شود.

بیش از یک سوم جمعیت سه میلیونی مازندران در اقشار مختلف عضو بسیج مستضعفان هستند.

کد مطلب 1464963

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