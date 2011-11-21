35 درصد فضاهای اداری مازندران برای معلولان مناسب سازی نیست

به گزارش خبرنگارمهر، سید عیسی هاشمی حیدری در جلسه مناسب سازی و زیرساختهای ادارات و شهرداریهای مازندران برای معلولان اظهار داشت: ایجاد رفاه و آرامش حق معلولان در داخل شهرها بوده که باید توسط دستگاهها در داخل استان صورت گیرد.

معاون عمرانی استاندار مازندران افزود: مسئولان باید برای تامین رفاه حال جسمی معلولان تلاش بیشتری ازخود نشان دهند و شرایط رابه گونه ای برای آنها مهیا تا همانند دیگرافراد جامعه از امکانات شهری استفاده کنند.

هاشمی گفت: تمامی ساختمانهای اداری استیجاری باید برای استفاده معلولان درآنها مناسب سازی صورت گیرد.



وی تاکید کرد: اگر اداره یا سازمانی برای مناسب سازی معلولان فعالیتی نداشته باشد آن دستگاه به مردم معرفی خواهد شد.

