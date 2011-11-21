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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۵

هاشمی اعلام کرد:

35 درصد فضاهای اداری مازندران برای معلولان مناسب سازی نیست

35 درصد فضاهای اداری مازندران برای معلولان مناسب سازی نیست

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار مازندران گفت: بیش از 35 درصد فضاهای شهری و اداری استان برای معلولان مناسب سازی نشده است.

به گزارش خبرنگارمهر، سید عیسی هاشمی حیدری در جلسه مناسب سازی و زیرساختهای ادارات و شهرداریهای مازندران برای معلولان اظهار داشت: ایجاد رفاه و آرامش حق معلولان در داخل شهرها بوده که باید توسط دستگاهها در داخل استان صورت گیرد.

معاون عمرانی استاندار مازندران افزود: مسئولان باید برای تامین رفاه حال جسمی معلولان تلاش بیشتری ازخود نشان دهند و شرایط رابه گونه ای برای آنها مهیا تا همانند دیگرافراد جامعه از امکانات شهری استفاده کنند.
 
هاشمی گفت: تمامی ساختمانهای اداری استیجاری باید برای استفاده معلولان درآنها مناسب سازی صورت گیرد.
 
وی تاکید کرد: اگر اداره یا سازمانی برای مناسب سازی معلولان فعالیتی نداشته باشد آن دستگاه به مردم معرفی خواهد شد.
 
کد مطلب 1464964

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