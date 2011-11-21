به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی محمدی در مراسم تودیع و معارفه بخشدار مرکزی شهرستان قائم شهر، استحکام هر نظام سیاسی را بر پایه محبوبیت و مشروعیت استوار دانست.

وی با مشابه خواندن رمز مقبولیت هر نظام سیاسی مبنی بر همراه بودن مردم و میزان رضایتمندی آنان از حکومت کشور اظهار داشت: قبل از انقلاب نادیده گرفتن مردم منجر به شکست استبداد رضاخانی و بروز کودتای 28 مرداد در کشور شد ولی بعد از پیروزی انقلاب همراهی مردم با نظام اسلامی همچنان تداوم دارد.

محمدی، تنها راه آسیب‌ پذیری نظام از دیدگاه دشمنان را جدایی مردم از نظام و رهبری عنوان کرد و افزود: با وجود دسیسه‌های استکبار جهانی، مردم همواره در صحنه‌ها حاضر بوده و با حمایتهای خود از چالشهای فراروی نظام عبور کردند.

وی با اشاره به فتنه‌های تیر 78 و دی 88 افزود: همه این دسیسه‌ها با حضور مردم خنثی شد.

این مسئول با اشاره به برخی پرونده‌ سازی‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: پرونده اتهام ترور سفیر عربستان، ادعای کذب آمانو مبنی بر عدم فعالیت صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در ایران و گزارش احمد شریف در مورد نقض حقوق بشر در ایران از سیاست‌های رسانه‌ای دیگری هراسی آمریکا نشات می‌گیرد.

وی افزود: آمریکا سعی می‌کند با هراسناک جلوه دادن ایران در نزد افکار عمومی جهان، نظام بین‌الملل را بر خطرناک بودن کشورمان اقناع کند تا ایران را از این طریق به انزوا بکشاند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران با اشاره به شروع بیداری اسلامی از شمال آفریقا و تداوم آن در دیگر کشورهای اسلامی ابراز داشت: تلاش آمریکا برای این است تا این کشورها از انقلاب اسلامی ایران الگوبرداری نکنند.

این مسئول گفت: جای پای نظام سلطه در مواجهه با حرکت اسلامی محکم نیست و استعمار هرگز نمی‌تواند این جنبش را مدیریت کند.

محمدی با اشاره به دومینوی شکل گرفته در جهان افزود: با وجود بحران شدید در عربستان و استراتژی مشت آهنین آل سعود، دومینو این بار عربستان را هم به زیر خواهد کشید.

وی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه سال جاری اذعان داشت: زمان حضور دیگر بار ایران در جامعه بین‌الملل نزدیک است که حضور بالای مردم در این انتخابات می‌تواند استکبار و آمریکا را به انزوا بکشاند.

محمدی با بیان اینکه ائتلاف‌های زیادی در حال شکل گیری است که گاهی صورت‌های مذهبی و اسلامی ندارد، متذکر شد: ملاک انتخاب نمایندگان عملکرد افراد باشد.



