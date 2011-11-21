تاکید درّی بر انتشار آثار نویسندگان در موطنشان؛ «زوال کلنل» آری یا نه؟

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب 28 آبان ماه بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که از آستانه نوزدهمین هفته کتاب تا امروز در شیوه و رویکرد رسانه‌ای او تغییر و تحول صورت گرفته است، با حضور در برنامه زنده «کتاب 4» به مسائلی درباره مسائل کتاب و کتابخوانی در کشور پاسخ داد.

وی که در یک سال و چند ماهی که سکان این بخش از وزارت ارشاد را به دست گرفته چندان علاقه‌ای به پاسخگویی به رسانه‌ها از خود نشان نمی‌داد، در آستانه هفته کتاب برای نخستین‌بار نشستی رسانه‌ای در تاریخ 18 آبان ماه برگزار کرد و در تمام روزهای هفته کتاب سعی کرد در برنامه‌های مختلف فرهنگی حضور یابد و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات عرصه کتاب و کتابخوانی همچنین به پاسخگویی نیز بپردازد.

درّی همچنین در این فاصله در چند برنامه رادیویی و تلویزیونی حاضر شد که یکی از شاخص‌ترین آنها برنامه تخصصی «کتاب 4» بود. سخنان معاون فرهنگی وزارت ارشاد در این برنامه از چند جهت قابل توجه بود، ولی یکی از وجوه آن بیش از پیش جلب توجه می‌کرد.

وی که در نشست خبری فوق‌الذکر در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که نظر او را درباره رمان «زوال کلنل» نوشته محمود دولت آبادی که در آلمان انتشار یافته است، اینگونه گفته بود: «این کتاب چون در خارج از کشور منتشر شده است ضرورتی ندارد در ایران منتشر شود، البته یک نسخه از کتاب را به من هم داده‌اند که بخوانم.» در برنامه «کتاب 4» با سئوالی روبه‌رو شد که با مقدمه‌چینی کارشناس برنامه او را به تناقض‌گویی واداشت.

او ابتدا در پاسخ به این مساله که آیا اعتقاد دارید رمانی که به زبان مادری منتشر شده است، لازم است در همان کشور مادر هم منتشر شود، گفت که به این مساله معتقد است که باید این اتفاق بیفتد.

سپس کارشناس برنامه از او پرسید پس این روزها مشغول مطالعه «زوال کلنل» هستید؟ که درّی این‌بار پاسخش در نشست خبری را تکرار کرد و گفت پس از هفته کتاب این اثر را خواهد خواند.

قطعا معاون فرهنگی وزیر ارشاد به طور مستقیم در‌این‌باره اظهار نظر کرد که لازم می‌بیند رمان «زوال کلنل» که رمانی به زبان پارسی است در کشور موطنش منتشر شود، ولی با یک مقدمه‌چینی ساده می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد و ابراز امیدواری کرد که این کتاب با این دیدگاه کلان در ایران هم منتشر شود.

کتاب «زوال کلنل» نخست در اوایل سال 2009 توسط انتشارات یونیون به زبان آلمانی در زوریخ (سوییس) منتشر شد. این رمان نخستین اثر محمود دولت‌آبادی است که پیش از نشر فارسی به زبان آلمانی منتشر شده است.

دولت‌آبادی پیش از این گفته بود که مایل است رمان «زوال کلنل» به زبان فارسی منتشر شود و برای انتشار آن ۲۵ سال صبر کرده است. وی همچنین گفته بود که این رمان از دو سال پیش به همراه کتاب دیگری به نام «طریق بسمل شدن» برای دریافت مجوز توسط نشر چشمه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شد، اما تاکنون مجوز انتشار دریافت نکرده است.