مساجد آذربایجان شرقی در خطر تعطیلی/ ناتوانی در تامین هزینه ها

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مشترکان خانگی و کارخانه ها بودند که با مشاهده قبوض برق، آب و گاز و افزایش آن نسبت به دوره های قبلی برق از سرشان می پرید و کارخانه ها تعدیل نیرو کرده و رو به تعطیلی می رفتند؛ اما اکنون مساجد نیز از این معضل مستثنی نبوده و قبوض سه میلیونی روی دست هیئت امناء و مسئولان امر مانده است!

در این بین، برخی از مسئولان مساجد نیز دست روی دست نگذاشته و برای تامین هزینه های مورد نظر، کاربری تجاری این مراکز دینی را بر کاربردهای فرهنگی - دینی و آموزشی آن ترجیح داده اند به طوری که امروزه برخی از مساجد آذربایجان شرقی که همواره محلی برای فراگیری و اشاعه آموزه های دینی بوده و کلاسهای قرآنی و مذهبی در آنها برگزار می شد اینک برای رهایی از این قبضها و فرار از خطر تعطیلی رخت عزا به تن کرده و برگزاری مراسم ختم نسبت به برنامه های فرهنگی برای تامین درآمد در اولویت قرار گرفته است.

تعرفه مصرفی گاز مساجد را به تعطیلی کشانده

با اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها و افزایش تعرفه های گاز و برق مساجد آذربایجان شرقی به دلیل نداشتن منبع درآمد خاص در پرداخت هزینه قبوض دچار مشکل هستند.

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در دیدار با مدیر عامل شرکت گاز استان در راستای رفع معضل پرداخت قبضهای گاز با بیان اینکه 850 مسجد در تبریز فعالیت فرهنگی انجام می دهند گفت: پس از 32 سال عمر پر برکت انقلاب اسلامی وجود برخی مشکلات برای مساجد در شان جامعه اسلامی نیست.

حجت الاسلامم میکائیل اسکندری با اشاره به سنگینی تعرفه های گاز برای مساجد استان اظهار داشت: تعرفه گاز مصرفی مساجد که بالاتر از مصارف خانگی است عملا این اماکن مقدس را به تعطیلی کشانده و همین امر توجه مسئولان امر را می طلبد.

مساجد آذربایجان شرقی در خطر تعطیلی



همچنین دبیر ستاد کل هماهنگی انجمنهای اسلامی آذربایجان شرقی از خطر تعطیلی مساجد استان خبر داد و تاکید کرد: اکثر مساجد استان به دلیل عدم توانایی در پرداخت قبضهای برق و گاز تعطیل شده اند.

حجت الاسلام حمید حسن جهان با اشاره به قبضهای سه میلیونی برق اظهار داشت: از آن جا که مساجد کوچک استان و تبریز منبع درآمد ندارند مواجهه با قبضهای بالای برق و گاز آنها را دچار مشکل کرده و اکثر آنها تعطیل شده اند.

وی یادآور شد: مساجد روستایی از این امر مستثنی بوده و شامل تخفیف ویژه شده و از پرداخت بهای قبوض معاف هستند و این مشکل تنها برای مساجد کوچک شهرستانهای استان و تبریز وجود دارد.

حسن جهان اعلام تعداد مساجد تعطیل شده را به مصلحت ندانست و تاکید کرد: مساجد کوچک اغلب در محلات تبریز بوده که اکثر انها از زمان اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها و افزایش بهای قبوض چراغشان رو به خاموشی رفته و تعطیل شده اند.

وی یادآور شد: نصف مساجد تبریز در محلات بوده و به دلیل کمبود امکانات و درآمد تعطیل شده اند.

حجت الاسلام تاکید کرد: این مشکلات از زمان اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها گریبانگیر مساجد شده است.

مساجد اجاره داده می شوند!

درحالی که مساجد کوچک تبریز و سایر شهرستانهای استان اذربایجان شرقی در خاموشی فرو رفته اند مساجد بزرگ تبریز نیز برای تامین هزینه قبضهای خود در تب و تاب برگزاری مجالس ختم و عزا هستند.

دیگر مدتهاست که برگزاری کلاسهای قرآن و تفسیر در مساجد شور و نشاط خود را از دست داده و متولیان، کلاسهای درس قرآنی را لغو کرده و در پی اجاره دادن مساجد به عزاداران و برپایی مجالس ختم هستند.

دبیر ستاد کل هماهنگی انجمنهای اسلامی آذربایجان شرقی با ابراز تاسف اظهار داشت: متاسفانه مساجد بزرگ تبریز نیز برای تامین هزینه قبضهای خود روی به برگزاری مجالس عزا و ختم آورده و با تعطیلی کلاسها و برنامه های فرهنگی و مذهبی اولویت کاری را به برپایی مجالس ختم اختصاص داده اند.

حجت الاسلام حمید حسن جهان تاکید کرد: کاربری مساجد دیگر تغییر یافته و استفاده تالاری از آنها می شود.

وی تشریح کرد: مساجد بزرگ برای تامین درآمد کلاسهای درس قرآنی را ملغی کرده و با اجاره دادن به عزاداران و برپا کنندگان مجالس ختم هزینه های مورد نیاز خود را تامین می کند که این امر مساجد را به تالارهای عزاداری مبدل کرده است.

استفاده تالاری از مساجد باعث حرمت شکنی می شود



حسن جهان همچنین استفاده تالاری از مساجد را ناشایست دانست و اظهار داشت: استفاده تالاری از مساجد مشکلات زیادی به همراه داشته و علاوه بر رعایت نشدن مسائل شرعی در این قسم مراسم باعث حرمت شکنی به مساجد نیز می شود.

از سوی دیگر، معاون اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز مشکلات مساجد را در شأن یک جامعه اسلامی ندانست.

کلید رفع مشکلات مساجد در دست مجلس

در حالی که متولیان مساجد و سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از حرمت شکنی مساجد ابراز ناخرسندی کرده و این مشکلات را در شأن مساجد کشور نمی دانند مسئولان استانی نیز سلب مسئولیت کرده و چاره حل مشکلات را در دست مجلس می دانند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی که چندی پیش در نشست با معاون اداره کل تبلیغات اسلامی استان در پاسخ به نگرانی مسئولان این سازمان گفت: پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، مساجد روستایی شامل تخفیف ویژه شده و از پرداخت قبوض گاز معاف بوده و تعرفه گاز روستاها رایگان محاسبه می شود.

ولی الله دینی رفع این معضل را خارج از محدوده اختیارات این شرکت دانسته و تاکید کرد: مجلس باید راه حلی برای این مشکل بیابد و رفع این مشکل در محدوده اختیارات این شرکت نیست و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مساجد شهری از پرداخت گاز بها معاف نیستند.

همچنین معاون فروش مشترکین برق تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر پیکان اتهام را به سمت متولیان مساجد چرخاند و اظهار داشت: برق بهای مساجد بستگی به مصرف آنها داشته و باید چگونگی مصرفشان بررسی شود.

علی رمضانی افزایش تصاعدی بهای برق را وابسته به رفتار مصرفی متولیان مساجد دانسته و نقش قانون هدفمندی یارانه ها را در این خصوص رد کرد.

رمضانی تاکید کرد: متولیان مساجد به شرکت برق مراجعه کرده و با ارائه کارنامه مصرفی خود و بررسی تجهیزات، مشکل اصلی افزایش قبوض برق را پیگیری کنند.

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مساجد از دیر باز مکانی برای اشاعه آموزه های دینی بوده و پرواضح است وجود چنین مشکلاتی برای مساجد در شأن جامعه اسلامی نبوده و بی شک هموار کردن مشکلات مساجد آذربایجان شرقی نیازمند توجه مسئولان بوده تا متولیان برای رهایی از تعطیلی، دست به دامان استفاده‌های تجاری از مساجد نشوند.

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گزارش: یاسمین السادات مولانا