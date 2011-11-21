مجموعه اسبدوانی گنبد در حال تخریب/ پیستی که 4 دهه دست نخورده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در سال 1350 به دلیل عشق و علاقه فراروان مردم ترکمن صحرا منطقه به اسب و اسبدوانی تاسیس شد و در آن زمان به عنوان بهترین مجموعه سوارکاری خاورمیانه به شمار می رفت.

این مجموعه 150 هکتار وسعت دارد که 40 هکتار آن محوطه مجموعه و بقیه زمینهای کشاورزی است.

نامناسب بودن پیست، نداشتن روشنایی، فرسوده بودن استطبل ها،نداشتن امکانات اولیه از مهمترین مشکلات مجموعه سوارکاری گنبد کاووس است.

این مشکلات درحالیست که مردم ترکمن صحرا عاشق واقعی اسب و اسبدوانی هستند و در این زمینه در طول زمان هزینه های زیادی پرداخته اند.

به تاکید متولیان امر، در واقع پتانسیل بسیار غنی در استان نهفته است که اگر مجموعه سوارکاری گنبد کاووس، پایتخت سوارکاری ایران، به عنوان سرمایه ملی مورد بازسازی اساسی قرار گیرد با جذب گردشگران داخلی و خارجی موجبات تحولات اقتصادی اساسی در استان را فراهم خواهد کرد.

لزوم بازسازی اساسی مجموعه های سوارکاری

مدیر مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در این زمینه گفت: مجموعه سوارکاری گنبد کاووس حتی می تواند به عنوان یکی از اهرمهای بسیار قوی توسعه استان قلمداد شود، اما متاسفانه در شرایط فعلی این مجموعه در بدترین شرایط ممکن قرار دارد.

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از جمله مشکلات این مجموعه می توان به فرسوده بودن حصار دور محوطه، نامناسب بودن پیست، نداشتن امکانات اولیه نگهداری اسب از جمله استصبل و مانژو و .. اشاره کرد.

وی اظهار داشت: مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در سال 1350 به دلیل عشق و علاقه فراروان مردم منطقه به اسب و اسبدوانی تاسیس شد و در آن زمان به عنوان بهترین مجموعه سوارکاری خاورمیانه به شمار می رفت.

وی عنوان کرد: متاسفانه با گذشت 40 سال روز به روز فرسوده تر شده و امکانات قدیمی جوابگوی علاقمندان رشته ورزشی و اسلامی نیست.

ایگدری بیان داشت: حدود 40 هکتار از محوطه مجموعه سوارکاری گنبد کاووس شامل محوطه، استطبل، پارکینگ، پیست و جایگاه تماشاگران است و حدود 110 هکتار زمین کشاورزی دارد.

وجود 3 نیروی خدمات برای 40 هکتار پیست!

دبیر هیئت سوارکاری گلستان گفت: این مجموعه دارای 11 نفر پرسنل است که سه نفر از آن به عنوان نگهبان درب ورودی و بصورت شیفتی مشغول خدمت هستند، پنج نیروی دفتری و سه نیرو خدماتی است.

وی یادآورشد: مسلم است که تنها سه نیروی خدمات برای نظافت و نگهداری از 40 هکتار کافی نیست.

ایگدری بیان داشت: مجموعه سوارکاری گنبد کاووس هیچ بودجه و اعتبار سالانه ای نداری و تا خرداد 86 که مجموعه های سوارکاری از طرف شرکت توسعه بصورت اجاره در اختیار فدراسیون سوارکاری بود، این مجموعه زمینهای کشاورزی را بصورت اجاره ای به کشاورزان منطقه واگذار و مبلغ اجاره صرف حقوق 11 پرسنل و هزینه های جاری و درآمدهای حاصله صرف هزینه های خود مجموعه می شد.

مدیر اجرایی مسابقات سوارکاری گلستان افزود: از مهرماه سال 86 که این مجموعه با رعایت تشریفات قانونی هر ساله به بخش خصوصی واگذار می شود این مشکلات بیشتر شد، زیرا بخش خصوصی ابتدا اجاره بهای سنگنین به شرکت توسعه باید بپردازد و حقوق 11 نفر پرسنل و سایر هزینه ها را تامین کند که رقم زیادی می شود.

حکیم ایگدری گفت: در واقع بخش خصوصی بدون توجه به بهسازی مجموعه همواره با ضرر و زیان فراوان مواجه می شود.

وی از نماینده مجلس و متولیان ورزش استان و کشور خواست تا هماهنگی لازم بمنظور بازسازی این مجموعه قدیمی صورت گیرد.

تهیه طرح توجهی بهسازی پیست گنبد

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس گفت: طرح توجیهی بهسازی و بازسازی مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در بهار سال 87 تهید شد که خلاصه ای از اقدامات مورد نیاز به شرح زیر است.

ایگدری، تبدیل پیست خاکی فعلی به چمنی و یا ماسه ای با رعایت اصول زیرسازی، روشنایی و برق کشی مجموعه و ایجاد چند دکل پروژکتور در پیست به منظور برگزاری مسابقه در زیر نور در فصل گرم، حذف استطبل های فرسوده و قدیمی فعلی و احداث استطبل های سوله ای به همراه اتاق برای مربیان و چابکسواران از جمله نیازها بیان کرد.

دبیر هیئت سوارکاری گلستان، حصارکشی دور محوطه به طول هفت هزار متر با آجر و سیمان به ارتفاع دو متر، حفر چاه عمیق به تعداد دو حلقه به روش روتاری به عمق 200 متر، مرمت و گسترش ساختمان تاسیسات قدیمی، احداث سرویس های بهداشتی موردنیاز، مرمت سیستم آبرسانی، احیا و ایجاد فضای سبز محوطه، خرید دپار و ماشین آلات را ازدیگر نیازمندیها برشمرد.

مدیر اجرایی مسابقات سوارکاری گلستان بیان داشت: علاوه بر این خواستار بهسازی و بازسازی مجموعه های آق قلا و بندرترکمن نیز هستیم.

وی به دعوت از معاون پارلمانی وزارت ورزش و امور جوانان و دیگی مسئولان این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: در بازدید این مسئولان قول مساعد برای پیگیری خواسته ها و بازسازی مجموعه داده شده است.

گلستان سه مجموعه سوارکاری در گنبد کاووس، بندرترکمن و آق قلا دارد و در طول سال در آن مسابقات اسبدوانی برگزار می شود.

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گزارش: علیرضا نوری کجوریان

عکس: ابوطالب ندری