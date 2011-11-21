تشکیل ستاد ساخت سریال شهید مهدی باکری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح یکشنبه درجلسه هماهنگی تولید سریال شهید مهدی باکری با حضور مدیران ارشد استانی و عوامل تولید این سریال برگزار شد افزود: این ستاد به صورت فعال در استان جهت تسهیل در روند ساخت سریال و کیفیت بخشی به آن در استان شکل می گیرد .

وی با بیان اینکه ساخت سریال شهید مهدی باکری یکی از حرکت های عظیم فرهنگی در جامعه است اظهارداشت: این سریال می تواند ابعاد مهم شخصیتی این شهید بزرگوار را در جامعه، بخصوص برای نسل های بعدی نشان دهد .

فتح الهی در ادامه ماندگاری حقایق و پیام های مهم را در گرو بیان کردن آنها در قالب آثار هنری دانست و بیان داشت: کتاب ها و فیلم ها بخش قابل توجهی از فرهنگ عمومی جامعه را تشکیل می دهند که بیان کردن حقایق در قالب آثار هنری مختلف می تواند ماندگاری آنها را تضمین کرده و پیام آنها را در فضای عمومی جامعه انعکاس دهد .

وی ادامه داد: ساخت سریال شهید مهدی باکری از جمله مصوبات دور سوم سفرهای ریاست جمهوری به استان بود که با توجه به تفاهم نامه صورت گرفته بین سیما فیلم و استانداری آذربایجان غربی در خرداد ماه سال جاری این حرکت عظیم فرهنگی با انعقاد تفاهم نامه بین استانداری آذربایجان غربی و سیما آغاز شد .

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) انقلاب فرهنگی را در هر جامعه ای امری دیرپا دانست و عنوان کرد: انقلاب فرهنگی در هر جامعه ای نیاز به زمان دارد و این اتفاق در کشور ما هم در حال رخ دادن است و مطرح شدن انقلاب اسلامی ایران در سطح بین المللی یکی از آثار این حرکت عظیم فرهنگی در جامعه است .

فتح الهی نسل های بوجود آمده در انقلاب اسلامی ایران و هشت سال دفاع مقدس را گنجینه ای ارزشمند ذکر کرد و بیان داشت: نسل بوجود آمده در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی و هشت سال دفاع مقدس گنجینه ای ارزشمند از این حرکت عظیم ملت ایران است که پرداختن به آنها آنان را در جامعه ماندگار می کند و اقداماتی از جمله ساخت سریال شهید باکری اقل وظیفه ای است که بر دوش متولیان امر گذاشته شده است .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه با اشاره به حمایت صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی و ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان آذربایجان غربی به خصوص صدا و سیمای مرکز استان گفت: کسب مقام های مختلف در جشنواره ها از سوی صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی تاییدی بر این مدعاست .

محمد طالبی با تاکید بر اینکه فرآیند کار ساخت سریال شهید باکری باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود گفت: ساخت سریال شهید باکری دغدغه تمام مسئولان استانی بویژه استاندار آذربایجان غربی است و این اهمیت کار ساخت این سریال را نشان می دهد .

سریال باکری جزو سریال های "الف ویژه" است

مدیر شبکه معارف، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سیما فیلم هم در این جلسه این سریال را جز سریال های" الف ویژه" دانست و گفت: با توجه به جلسات صورت گرفته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اهمیت موجود در معرفی ابعاد مختلف شخصیتی این شهید بزرگوار این سریال جز سریال های الف ویژه قرار گرفت .

حجت الاسلام حسین رحیم زاده در ادامه افزود: در مورد موضوعات قابل پرداخت و اهداف و پیام های موجود در این سریال، جلسات متعددی برگزار شده است و یک برنامه یک ساله برای نگارش متن این سریال در نظر گرفته شده که دو روز دیگر در سازمان به تصویب می رسد.

وی اضافه کرد: این سریال در 20 قسمت 45 دقیقه ای و در مجموع در 900 الی هزار دقیقه تولید شده که پیش بینی می شود در طول سه الی پنج سال آینده کار ساخت این سریال به پایان برسد .

حسن کلامی و احمد مراد پور به عنوان کارگردان و تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی انتخاب شده اند .