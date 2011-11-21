  1. هنر
  2. سایر
۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۷:۵۶

نویسندگان چینی آزمون تایید صلاحیت می‌دهند

نویسندگان چینی آزمون تایید صلاحیت می‌دهند

«شی ژیائو ین» مدیر موسسه انتشاراتی نین شیا در نشست بررسی وضعیت نشر کتاب در چین به موضوعات جالبی چون آزمون نویسندگی در چین و نیز نوع کنترل همه جانبه انتشار کتاب در این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر نشست بررسی وضعیت چاپ و نشر در چین با حضور «شی ژیائو ین» مدیر موسسه انتشاراتی نین شیا و نماینده موسسه انتشارات رودخانه زرد در استان نین شیا در محل فرهنگسرای پایداری برگزار شد.

وی در ابتدای این نشست که با موضوع بررسی و معرفی وضعیت عمومی نشر در چین برگزار شد، با اشاره به اینکه انتقال و ترجمه آثار ایرانی و چینی و تبادل آنها با یکدیگر، معرف و ایجاد کننده فضای تازه‌ای در مبادلات فرهنگی میان دو کشور دارد، گفت: کشور چین در مجموع 581 موسسه انتشاراتی دارد و این در حالی است که حجم جغرافیای آن 6 برابر ایران است.

وی ادامه داد: مجموعه‌های نشر در چین کاملاً دولتی و تحت نظر سیاست‌های دولت چین است و ما حتی یک ناشر نیمه دولتی نیز در چین نداریم و این موضوع درباره رسانه‌های گروهی و جراید نیز حکم می‌کند.

این ناشر چینی ادامه داد: از نظر من، جراید و کتاب و انتشار آنها رسالتی است که خداوند بر دوش من قرار داده است و لذا نظارت بر انتشار آن را هم به فال نیک می‌گیرم؛ چون این کنترل باعث می‌شود آثاری منتشر شود که از هر نظر صحیح و درست بوده و از حیث اقتصادی نیز به موقع و درست به دست ما و مخاطبمان رسیده است.

ژیائو ین در ادامه با اشاره به اینکه تمام موسسات نشر در چین زیرمجموعه‌ای از اداره فرهنگ و ارتباطات چین به شمار می‌روند، گفت: در یک نگاه کلی، صنعت نشر در دو بخش کلی تقسیم می‌شود. بخش نخست که کاملاً تحت نظر دولت قرار دارد، شامل مطبوعات، جراید و کتاب‌هایی است که از سوی ادارات و نهادها و وزارتخانه‌های دولتی در چین منتشر می‌شود که زیر نظر مستقیم اداره فرهنگ و ارتباطات و حزب کمونیست چین هستند و شامل 221 مجموعه انتشاراتی می‌شوند.

وی ادامه داد: بخش دوم، ناشرانی هستند که زیر نظر هر استان و شهر به صورت خودمختار اداره می‌شوند و شامل 360 شرکت و موسسه نشر می‌شوند که مدیریت هر استان کشور آن را تحت نظر و مدیریت خودش دارد.

این ناشر چینی، همچنین وضعیت محتوایی نشر در چین را نیز به دو گروه عمده تقسیم کرد و گفت: بخش نخست نشر در چین شامل موضوعات مذهبی و عمومی هستند که حوزه خانواده و موضوعات عمومی و بخش دیگر شامل آثار تخصصی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در چین سالانه 360هزار جلد کتاب تازه منتشر می‌شود، گفت: در کشور چین هر کتاب با یک شماره سریال به ثبت می‌رسد و نهاد فرهنگ و ارتباطات باید آن را پیش از انتشار از نظر محتوایی به تایید برساند و این موضوع در همه حوزه‌های محتوایی در حوزه نشر چین وجود دارد. هر کتاب در چین بر اساس شماره سریال انتشار آن باید تائیدیه‌ای خاص گروه محتوایی خود دریافت کند و بعد از آن چاپ می‌شود.

به گفته این ناشر چینی، روند انتشار کتاب در موسسات نشر این کشور نیز شامل سه مرحله است که به ترتیب تایید کتاب و محتوا و نیز انتخاب کاغذ و نوع چاپ توسط کارشناس موسسه نشر، معاون موسسه و نیز رئیس موسسه است و پس از آن اثر روانه بازار کتاب می‌شود.

ژیائو ین، همچنین در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه نویسندگی نیز در چین نیاز به احراز صلاحیت دارد، گفت: نویسندگان در کشور ما باید در آزمونی که نهاد فرهنگ و ارتباطات برگزار می‌کند، حائز صلاحیت شناخته شوند و ثابت کنند که می‌توانند مولف یک اثر مکتوب باشند. از سوی دیگر برخی از آثار نیز در چین برای انتشار نیازمند تاییدیه خاصی هستند؛ مثلا انتشار نقشه‌ها و اطلس‌های جغرافیایی از این دست از آثار است و یا کتاب‌های مرتبط با علم پزشکی.

این ناشر در ادامه به موضوع انتشار در چین اشاره کرد و گفت: در کشور من، دو نوع چاپخانه وجود دارد. دسته اول چاپخانه‌های متعلق به موسسات نشر است و در دسته دوم، چاپخانه‌های مستقل و در هر دو شکل، دستگاه انتشار کتاب آنها نیز دارای تاییدیه خاص دولت مرکزی است.

وی همچنین در بخش توزیع نیز به دو کانال توزیع اثر در این کشور اشاره کرد و گفت: شیوه اول موسسه انتشاراتی شین‌هووا است که در تمام زمینه‌های نشر کار توزیع کتاب را در چین انجام می‌دهد و بخش دوم سیستم توزیع خصوصی خود ناشر است.

ژیائو ین، همچنین برای انتشار داستان‌ها و ادبیات کودک و نوجوان ایرانی و نیز مباحث تاریخی در ایران نیز ابراز تمایل کرد.

کد مطلب 1464972

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها