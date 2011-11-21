به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی هیئت مذهبی کشور با بیان این مطلب گفت: کار هیئت های مذهبی بسیار مهم است که در مبانی تفکر شیعی ریشه دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مذهب تشیع، ممذوج از شعور، عقل و شهادت طلبی و جهاد بر مبنای معارف اهل بیت (ع) است، افزود: کمتر مفهومی در مذهب تشیع همانند جهاد یافت می شود که اینقدر پرمنزلت و والا باشد.

وی افزود: هیئت های مذهبی علاوه بر برگزاری مراسم های عزاداری در ایام سوگواری اهل بیت (ع) نشست های قرآنی و آموزشی نیز برگزار می کنند که گوشه ای از نیازهای مذهبی جامعه را جواب می دهد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر استقلال مالی امور مساجد، هیئت ها و حوزه های علمیه از دولت، تصریح کرد: هر چه هیئت های مذهبی مردمی تر باشند، پایدارتر و نفوذ معنوی آنها در بین مردم به مراتب بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: استقلال هیئت های مذهبی از بودجه های دولتی دلیل بر آن نمی شود که دستگاههای اجرایی هیچ کمکی به آنها نکنند، اما هیئت ها باید همچنان مردمی بمانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری را هدایت گر فکری جامعه خواند و افزود: هیئت های مذهبی با تاسی از مقام عظمای ولایت، می توانند در صیانت فکری جامعه از تفکرات انحرافی اثرگذار باشند.

در ابتدای این دیدار سید افضل موسوی دبیر شورای مرکزی هیئت مذهبی با تشریح عملکرد و اقدامات این شورا گفت: هیئت مذهبی یک تشکل مردم نهاد است که اعضای آن با هم برای برگزاری مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) به طور ساده اما پرمحتوا، اتفاق نظر دارند.

وی مقام معظم رهبری را چراغ راه هیئت های مذهبی خواند و تصریح کرد: 55 هزار هیئت مذهبی در سراسر کشور به صورت کددار مشغول فعالیت هستند که برای تجهیز و اثرگذاری بیشتر نیاز به عنایت و توجه ویژه مسئولان امر دارند.

دبیر شورای مرکزی هیئت مذهبی کشور با اشاره به تحولات منطقه و اوج گیری بیداری اسلامی تصریح کرد: تبادل نظر میان هیئت های شیعی کشورهای جهان از جمله ایران، لبنان، عراق و بحرین درباره انتقال تجارب لازم و ضروری است. از این رو شورای مرکزی هیئات مذهبی پیشنهاد تشکیل نهادی به نام شورای هیئت مذهبی کشورهای اسلامی را پیگیری می کند.