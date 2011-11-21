عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- توافقی در آمریکا برای کاهش کسر بودجه به دست نیامده است.
- یک مرد 27 ساله به اتهام ارتباط با القاعده در نیویورک دستگیر شد.
- وزیران امور خارجه کشورهای عربی در زمینه سوریه نشست برگزار خواهند کرد.
- آمار تلفات درگیریها در میدان تحریر قاهره به هشت نفر رسید.
- نشست شورای امنیت درباره یمن به 28 ماه جاری میلادی موکول شد.
- عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: ترکیه می تواند موتور پیشرفت اتحادیه اروپا باشد.
- "ران پل" یکی از نامزدهای جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا می گوید: هیچ نشانه ای دال بر اینکه ایران بمب اتمی در اختیار دارد در دست نیست.
- حزب برنده انتخابات در اسپانیا اعلام کرد تمام تلاش خود را برای مبارزه با بحران مالی انجام خواهد داد.
- حزب مستقل طرفدار باسک وارد پارلمان اسپانیا شد
- اتحادیه عرب یپیشنهاد سوریه برای طرح صلح و ناظران را رد کرد.
- شورای نظامی مصر ادعا کرد برای طولانی شدن دوران انتقالی تلاش نمی کند.
- حزب دست راستی خلق در انتخابات پارلمانی اسپانیا با شکست دادن سوسیالیست ها به پیروزی قاطع دست یافت.
نظر شما