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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۲۶

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- توافقی در آمریکا برای کاهش کسر بودجه به دست نیامده است.

- یک مرد 27 ساله به اتهام ارتباط با القاعده در نیویورک دستگیر شد.

- وزیران امور خارجه کشورهای عربی در زمینه سوریه نشست برگزار خواهند کرد.

- آمار تلفات درگیریها در میدان تحریر قاهره به هشت نفر رسید.

- نشست شورای امنیت درباره یمن به 28 ماه جاری میلادی موکول شد.

- عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد: ترکیه می تواند موتور پیشرفت اتحادیه اروپا باشد.

- "ران پل" یکی از نامزدهای جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا می گوید: هیچ نشانه ای دال بر اینکه ایران بمب اتمی در اختیار دارد در دست نیست.

- حزب برنده انتخابات در اسپانیا اعلام کرد تمام تلاش خود را برای مبارزه با بحران مالی انجام خواهد داد.

- حزب مستقل طرفدار باسک وارد پارلمان اسپانیا شد

- اتحادیه عرب یپیشنهاد سوریه برای طرح صلح و ناظران را رد کرد.

- شورای نظامی مصر ادعا کرد برای طولانی شدن دوران انتقالی تلاش نمی کند.

- حزب دست راستی خلق در انتخابات پارلمانی اسپانیا با شکست دادن سوسیالیست ها به پیروزی قاطع دست یافت.

کد مطلب 1464976

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