مشکلات بم و جیب خالی شهرداری/ زلزله خاموش بم را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند بازسازی شهر بم چند سال قبل به وسیله مسئولان امری پایان یافته اعلام شده است اما این شهر زلزله زده که بار دیگر از نو ساخته شده است در برخی زمینه ها همچنان با کمبود مواجه است که مهمترین بخش این کمبود ها وجود هزاران کوچه خاکی و آسفالت نشده و کمبود مراکز فرهنگی، تفریحی و به خصوص مذهبی است که موجب بروز مشکلات فراوان برای ساکنان این شهر شده است.

از سوی دیگر بسیاری از مساجد بم همچنان در انتظار بازسازی و تکمیل ساخت هستند که به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شده اند این درحالی است که مهمترین مشکل عمران شهری بم است که متناسب با بازسازی در سایر بخشها به خوبی پیش نرفته است به گونه ای که اکثر کوچه ها و برخی خیابانهای بم خاکی رها شده اند و چهره ای نا زیبا به این شهر تاریخی داده اند.

مشکلات روحی و افسردگی زمین لرزه خاموش بم

نباید در کنار این کمبود ها از ساخت و سازهای چشمگیر و استحکام بخشی سازه ها و ساخت و سازهای صورت گرفته در این شهر گذشت اما از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه شود که ساکنان این شهر مردمانی هستند که در یک شب هزاران هزار نفر از اقوام خویشاوندان و همسایگانشان را از دست دادند و هم اکنون در شرایط خاص روحی و روانی قرار دارند.

افزایش چشمگیر افسردگی، آسیبهای اجتماعی و مشکلات روحی و روانی در جامعه بم دقیقا مسئله ای است که از آن به عنوان زمین لرزه خاموش بم یاد می شود هر چند بهزیستی کرمان از ابتدای زمین لرزه با تمرکز روی مشکلات روحی و روانی مردم بم و مراکز کنترل آسیبهای اجتماعی سعی کرد این مشکلات را به حداقل ممکن برساند اما وجود قبرستانی چند هزار نفری در این شهر بهترین دلیل بر تداوم مشکلات روحی و روانی مردم است که در این میان تنها ایجاد شرایطی مساعد برای زندگی در شهر بم می تواند مشکلات روحی مردم را تا حدودی تسکین دهد.

وجود قبرستانی چند هزار نفری در این شهر بهترین دلیل بر تداوم مشکلات روحی و روانی مردم است که در این میان تنها ایجاد شرایطی مساعد برای زندگی در شهر بم می تواند مشکلات روحی مردم را تا حدودی تسکین دهد

با این وجود شهر بم در زمینه عمران شهری با مشکلات متفاوتی همراه است و مراکز تفریحی و شادی مردم این شهر بسیار محدود است و پس از گذشت چند سال از زمین لرزه هنوز برخی مراکز فرهنگی از جمله سینمای این شهر که قبل از زمین لرزه یکی از سینماهای فعال کرمان بود غیر فعال است.

عدم توسعه عمران شهری بم درحالی روی داده است که متاسفانه شهرداری این شهر نیز با کمبود شدید بودجه مواجه است بطوریکه در پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه شده است و دلیل عمده این امر کمبود شدید منابع مالی شهرداری است زیرا عملا تمام ساخت و سازهای منازل مسکونی در شهر انجام شده است و به این ترتیب دیگر منابعی برای پرداخت عوارض وجود ندارد.

پدیده دیگری که این شهر همچنان با آن دست به گریبان است بروز مشکل حاشیه نشینی در قالب کانکس نشینی است.

کانکس نشینی در حاشیه بم

افرادی که فاقد مسکن در بم هستند با انتقال کانکسها به حاشیه شهر اقدام به کانکس نشینی کرده اند که منظر تاریخی این شهر را به عنوان نخستین شهر ایران که منظر تاریخی آن به ثبت رسیده است را با خطر مواجه کرده است.

از سوی دیگر حاشیه نشینی که به دلیل خشکسالی و بیکاری در روستاها روی داده است موجب افزایش آسیبهای اجتماعی نیز می شود.

بازار تاریخی این شهر نیز که در زمین لرزه 100 درصد تخریب شد نیز همچنان در حال احداث است و تکمیل این بازار به داستان هزار و یک شب تبدیل شده و هر روز مشکل جدیدی سر راه بازاریان ایجاد می شود.



مهمترین مشکل بازاریان بم دریافت تسهیلات برای تکمیل پروژه ساخت بازار است و همچنان بازار بم در کش و قوس قوانین در انتظار است که شاید بار دیگر قلب تپنده اقتصاد بم شاهد پویایی باشد.



نکته قابل توجه اینکه این بازار هم اکنون از شکل سنتی خود کاملا خارج شده است و یک بازار تاریخی به بازاری دو طبقه تبدیل شده است که در برخی موارد تناسبی با شغل کسبه هم ندارد بطوریکه در یک مورد مغازه آهنگری دقیقا در مکانی قرار گرفته است که زیر آن پارکینگ مجموعه احداث شده است.



ارگ بم نیز که به گفته مردم این شهر در کنار نخلستانها نماد صلابت این شهر محسوب می شود با اعتبارات قطره چکانی با کندی درحال مرمت است و با توجه به عدم رعایت برخی نکات مورد نظر یونسکو در زمینه مرمت و همچنین منظر این ارگ در خطر خروج از فهرست یونسکو قرار گرفته است.



طرحهای بام بم و همچنین باغ هنرمندان نیز پس از گذشت سالها همچنان بلاتکلیف رها شده اند و مشخص نیست سرانجام این طرحها به کجا ختم می شود نکته جالب توجه اینکه اکثر طرحهای رها شده در بم رابطه مستقیم با زندگی مردم دارد و می تواند در بروز شرایط سخت روحی و روانی برای مردم تاثیر گذار باشد.

بررسی وضعیت افسردگی و روحی و روانی مردم بم ضروری است

یک کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهر بم پس از زمین لرزه شاهد غم و اندوه فراوان شهروندانش بود و این اندوه پس از گذشت چند ماه از زمین لرزه به صبر و استقامت تبدیل شد.





مردم بم که هر یک مصیبتهای فراوان دیده اند و زیر فشار روحی قرار دارند باید با یک برنامه ریزی مناسب و اجرای برنامه های مفرح و احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی در فضایی آرام و شاد قرار گیرند یک جامعه شناس

محمد اسلامی ادامه داد: یکی از پر استرس ترین فاکتورهای زندگی هر فرد از دست دادن اطرافیان و اقوام نزدیک خود است و این درحالیست که در بم نمی توان فردی را یافت که یک نفر از افراد خانواده خود را از دست نداده باشد و حتی برخی افراد جزو معدود بازمانده های یک طایفه بزرگ هستند و این یعنی فشار روحی فراوانی که بر این افراد وارد شده است و مشکلات روحی نیز به مرور زمان بر فکر و حتی شرایط جسمانی افراد تاثیر می گذارند.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که مردم این شهر همچنان زیر فشار روحی و روانی هستند و افزایش اختلالات روحی در این جامعه شهری همان چیزی است که از آن به عنوان زمین لرزه پنهان یاد می شود.



اسلامی با اشاره به افزایش آسیبهای اجتماعی پس از زمین لرزه گفت: در آن مقطع با همکاری سازمانهای مرتبط داخلی و خارجی اقدامات موثری برای کاهش عوارض فشارهای روحی بر مردم انجام شد اما امروز این امر به فراموشی سپرده شده است و این نگرانی وجود دارد که به مرور بار دیگر شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی باشیم.



وی خواستار ایجاد فضای شاد و مفرح برای مردم شد و گفت: این درحالی است که در کنار اقدامات فراوانی که در شهر صورت گرفته هنوز مشکلات زیادی در شهر باقیمانده است.

گزینه ای برای تفریح مردم وجود ندارد



وی ادامه داد: عمران شهری بم به دلیل آنچه که کمبود بودجه از سوی مسئولان بیان می شود در سطح پائینی قرار دارد در واقع گزینه ای و مکانی برای تفریح وجود ندارد و این درحالی است که مردم این شهر باید از زیر فشارهای روحی خارج شوند.



اسلامی خواستار اجرای طرحهای افکار سنجی در خصوص وضعیت روحی و روانی مردم این شهر و انجام کارهای علمی و برگزاری جشنواره ها و همایشهای هدفمند در راستای ارتقای سطح پویایی جامعه شد.

بم در انتظار اختصاص بودجه 70 میلیارد تومانی



این درحالی است که چندی پیش بودجه ای معادل 70 میلیارد ریال برای تکمیل عمران شهری بم اختصاص یافت و در آن زمان تبلیغات گسترده ای نیز در این زمینه صورت گرفت و گفته شد به زودی مشکلات این شهر رفع می شود اما تاکنون این بودجه جذب نشده است و مسئولان شهر بم همچنان امیدوارند در آینده نزدیک این اعتبار به شهر جانی دوباره ببخشد.

اما در این میان حجت الاسلام محمد غضنفر آبادی ، نماینده مردم بم از پیگیری مجدانه مسئولان بم در راستای تخصیص این اعتبار خبر می دهد.



پیگیری برای اختصاص بودجه به بم ادامه دارد

وی به خبرنگار مهر گفت: تمام سعی مسئولان بم تخصیص این اعتبار است زیرا 70 میلیارد تومان می توان حداقل در راستای آسفالت معابر شهر تاثیر گذار باشد چون هم اکنون اکثر کوچه های بم خاکی هستند.



وی ادامه داد: مسئولان قولهایی داده اند و به نظر می رسد طی روزهای آینده شاهد اقدامات دولت در این زمینه باشیم.

غضنفرآبادی افزود: دولت با اجرای این مصوبه موافقت کرده است که در نهایت در زمینه عمران شهری و تکمیل مساجد باقیمانده از زمین لرزه بم هزینه خواهد شد.



وی این بودجه را زمینه ساز ایجاد تحول و عمران و آبادانی شهر بم دانست و همچنین از مردم نیز خواست برای کاهش مشکلات مالی شهرداری بم عوارض سالیانه خود را پرداخت کنند.



وی بازسازی بم را یکی از اقدامات منحصربفرد دانست و گفت: تخریبی با آن وسعت در زمانی نسبتا مناسب برطرف شد و هم اکنون مردم در خانه های مقاوم در حال زندگی هستند.



شهردار بم نیز در خصوص مشکلات این شهر گفت: شهرداری بم با مشکلات مالی فراوانی مواجه است و این درحالی است که منابع درآمدی این شهرداری نیز بسیار محدود است و نیاز به توجه مسئولان دارد.



عمران شهری و کوچه های خاکی مهمترین مشکل بم است/ 5 میلیارد بدهی شهرداری بم

خدا مراد جزینی زاده تصریح کرد: امروز دغدغه اصلی مردم بم کوچه های خاکی این شهر بزرگ است که همچنان به دلیل کمبود اعتبار خاکی مانده است هر چند سعی کرده ایم طی ماههای اخیر کوچه های تسطیح نشده را آماده آسفالت کنیم و از مردم هم می خواهیم در این زمینه با شهرداری همکاری کنند.



وی ادامه داد: هم اکنون شهرداری بم 5 میلیارد تومان بدهی دارد و در هر صورت باید با پیمانکاران نیز به گونه ای کار کنیم که انها را به ادامه فعالیت راغب نگاه داریم و در این راستا باید شهرداری مورد حمایت قرار گیرد.



شهردار بم در خصوص اختصاص بودجه 70 میلیارد تومانی گفت: سالها در انتظار این بودجه هستیم و در واقع در صورت اختصاص می توانیم بسیاری از مشکلات را رفع کنیم و امیدواریم مسئولان در سطح ملی با توجه به مشکلات این شهر در راستای رفع آنها اقدام سریع کنند.



وی به تعویق افتادن حقوق کارکنان شهرداری اشاره کرد و گفت: چگونه باید طرحهای عمرانی را در این وضعیت اجرا کنیم.



شهردار بم ادامه داد: هم اکنون برخی پیمانکاران با اعتبار منفی درحال کار در این شهر هستند.

به نظر می رسد با توجه به وجود پروژه های نیمه تمام در شهر بم و بروات و بروز مشکلاتی برای مردم این شهرستانها مسئولان در سطح ملی باید هر چه سریعتر در راستای اختصاص اعتبار مورد نظر برای رفع مشکلات بم اقدام شود.

...............................

گزارش: اسما محمودی



